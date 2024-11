Wärmepumpen: Markt in den USA und EU stagniert

„Eine Technologie, die für die Bekämpfung des Klimawandels entscheidend ist, hinkt hinterher“, berichtet die Washington Post. Gemeint ist dabei die Technologie der Wärmepumpen. Durch eine Kombination aus hohen Zinsen, steigenden Kosten, Fehlinformationen und dem Zyklus des Hausbaus sei die Branche international ins Stocken geraten. Die Einführung von Wärmepumpen, eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Verringerung der Emissionen von Gebäuden, hat sich in den USA demnach verlangsamt und stagniert in Europa.

US-Haushalte benutzen vermehrt Öl, Erdgas und Propan

Laut Daten des MIT und der Rhodium Group sind die Investitionen in Wärmepumpen in den USA in den letzten zwei Jahren um vier Prozent zurückgegangen, obwohl sich der Absatz von Elektrofahrzeugen fast verdoppelt hat. In 13 europäischen Ländern ist der Absatz von Wärmepumpen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast um die Hälfte zurückgegangen, wodurch die EU ihre Klimaziele verfehlt hat.

„Viele, viele Märkte fallen“, sagt Paul Kenny, der Generaldirektor der European Heat Pump Association. „Es dauert seine Zeit, bis sich die Meinung der Menschen über ein Heizsystem ändert.“ Wärmepumpen sind entscheidend, um Gebäude klimafreundlicher zu machen. Etwa 60 Prozent der amerikanischen Häuser werden immer noch mit Öfen beheizt, die mit Öl, Erdgas oder sogar Propan betrieben werden. Um die Emissionen von Häusern zu senken, müssen alle US-Häuser und Wohnungen Strom nutzen.

Wärmepumpen durch niedrige US-Gaspreise gebremst

In den USA verweisen Expert:innen auf Verzögerungen im Baugewerbe, hohe Zinssätze und die Inflation. Jedoch wächst der Anteil der Wärmepumpen an den gesamten Heizungsanlagen und gewinnt gegenüber Gasöfen an Boden. Im Jahr 2023 machten Wärmepumpen 55 Prozent aller verkauften Heizungsanlagen aus, während Gasöfen nur 45 Prozent ausmachten.

Hausbesitzer:innen können aber auch Probleme bekommen, wenn sie versuchen, Bauunternehmer für die Installation von Wärmepumpen zu finden. Barton James, Präsident und CEO der Air Conditioning Contractors of America, sagt, dass viele Auftragnehmer nicht wissen, wie man die Anlagen richtig installiert. Bei Fehlern können die daraus resultierenden Probleme die Verbraucher:innen von der Technologie abbringen. In den USA machen auch die niedrigen Gaspreise die Wirtschaftlichkeit der Geräte schwieriger. Gas ist dort etwa dreimal so billig wie Strom.

Trotz staatlicher Maßnahmen und Subventionen verlangt die Umstellung auf saubere Energie in weiten Teilen von den Menschen Eigeninitiative. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur muss sich die Zahl der Wärmepumpen bis 2030 verdreifachen, um die Klimaziele zu erreichen. Expert:innen zufolge lässt sich dies nur erreichen, wenn Anreize, persönliche Überzeugungen und Technologie in Einklang gebracht werden.