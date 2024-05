Wayve: Knapp 1 Milliarde Euro für das „GPT fürs Auto“

Wie kann Wayve die Zukunft des autonomen Fahrens durch Embodied AI revolutionieren? Das britische KI-Unternehmen, das eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,05 Milliarden US-Dollar (knapp 1 Mrd. Euro) abgeschlossen hat, bekommt durch die neueste Finanzierungsrunde einen ordentlichen Push. Mit Chip-Riese Nvidia, Großinvestor Softbank und Microsoft kommen gleich drei sehr potente Geldgeber an Bord. Das Investment stellt das bisher größte AI-Investment in Europa dar und stellt die Runden von Mistral AI oder Aleph Alpha in den Schatten.

Wayve, gegründet im Jahr 2017, versteht sich als Pionier auf dem Gebiet der Embodied AI für autonomes Fahren. Das Unternehmen hat als erstes ein End-to-End-Deep-Learning-System für autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen entwickelt und getestet. Heute arbeitet Wayve an Grundlagenmodellen für die Autonomie, vergleichbar mit einem „GPT fürs Fahren“, das jedes Fahrzeug in die Lage versetzen kann, durch jede Umgebung zu sehen, zu denken und zu fahren. Das Startup führt Tests auf öffentlichen Straßen in Großbritannien seit 2018 durch und unterhält Partnerschaften mit den britischen Lieferflotten von Asda und Ocado Group.

Embodied AI als nächste Stufe der KI-Innovation

Embodied AI stellt den nächsten Schritt in der KI-Innovation dar und geht über Generative AI und große Sprachmodelle hinaus. Die Integration von Embodied AI in Fahrzeuge und Roboter wird zu einem Paradigmenwechsel führen, wie Maschinen mit menschlichem Verhalten in realen Umgebungen interagieren und von ihnen lernen. Diese Innovation birgt enormes Potenzial, um die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von autonomen Fahrsystemen zu verbessern.

„Unsere Vision bei Wayve ist es, eine autonome Technologie zu entwickeln, die nicht nur in Millionen von Fahrzeugen Realität wird, sondern auch das Vertrauen der Menschen gewinnt, indem sie sich nahtlos in ihren Alltag integriert und außergewöhnlichen Wert freisetzt“, erklärt Alex Kendall, Mitbegründer und CEO von Wayve.

Zusammenarbeit mit Technologieriesen

Die Zusammenarbeit mit SoftBank, NVIDIA und Microsoft soll dazu beitragen, die Mission von Wayve voranzutreiben, das Fahren mit KI im Kern neu zu definieren. Laut Kentaro Matsui, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers, revolutioniert KI die Mobilität: „Fahrzeuge können nun ihre Umgebung wie Menschen interpretieren, was eine verbesserte Entscheidungsfindung ermöglicht, die höhere Sicherheitsstandards verspricht.“

NVIDIA unterstützt Wayve mit seiner DRIVE-Plattform, die speziell für KI-Workloads im Automobilbereich entwickelt wurde. „Gemeinsam können wir selbstfahrende Fahrzeuge ermöglichen, die die Intelligenz, Zuverlässigkeit und Fähigkeiten der besten menschlichen Fahrer bieten“, sagt Rishi Dhall, Vice President of Automotive Business bei NVIDIA.

Microsoft stellt Wayve seine Supercomputing- und Cloud-Computing-Technologie, seine Copilot-fähige Entwicklerplattform, Unternehmens-Datenmanagement-Anwendungen und führende KI-Modell-Kommerzialisierungs-Expertise zur Verfügung. „Durch die Nutzung dieser Ressourcen kann Wayve innovative Embodied-AI-Lösungen bereitstellen und skalieren, die sicherere und zugänglichere Erfahrungen mit autonomem Fahren ermöglichen“, so Dominik Wee, Corporate Vice President of Manufacturing and Mobility bei Microsoft.