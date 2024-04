„Weitreichende Kooperation“: Gateway Ventures und Danube Angels bündeln Ressourcen

Gateway Ventures und Danube Angels vereinbaren eine „weitreichende Kooperation“: Die beiden österreichischen Investorennetzwerke wollen künftig ihre Ressourcen bündeln, um allen Stakeholdern im Bereich der Startup-Finanzierung „Vorteile zu bieten“. Gemeinsame Stärken sollen ausgebaut und „komplementäre Aktivitäten zum Nutzen aller Kund:innen eingesetzt“ werden. Das soll frühphasigen Unternehmen dabei helfen, leichter Kapital aufstellen zu können.

„Kombinierte Kraft der Investoren-Netzwerke“

„Brachliegendes Kapital, das der Wirtschaft wenig nutzt, muss mobilisiert und in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden. Im Gegenzug profitieren Investoren von Wachstumschancen und besonders auch die Volkswirtschaften, da gerade junge Unternehmen frisches Kapital sehr schnell verwenden, um Investitionen in Personal und Sachinvestitionen zu tätigen“, heißt es in der Presseaussendung zu den Plänen. Und weiter: „Wir schaffen einen einfachen, kuratierten und voll digitalen Zugang zu solchen Investitionen, unterstützen Portfoliounternehmen mit der kombinierten Kraft unserer Investoren-Netzwerke und verhelfen damit der europäischen Wirtschaft zu Wachstum und Wohlstand.“

Vorteile für Startups und Investor:innen

Die Zusammenarbeit habe Vorteile für Startups wie auch für Investor:innen. Startups, die eine Finanzierungsrunde durchführen, sollen durch die Co-Investoren durch „größere Investment-Summen“ profitieren. „Junge Wachstumsunternehmen brauchen aber neben Kapital eine Vielzahl an weiteren Unterstützungen, die ein Business-Angel-Netzwerk anbieten kann“, heißt es von Gateway und Danube Angels weiter. Die Summe an aktiven Investoren stelle „in den meisten Fällen“ einen „unerschöpflichen Pool“ zur Unterstützung in den Bereichen Strategie, Humankapital, technologischem Know-how, Finanzplanung und Business Development dar. Die neue Kooperation verbreitere das Netzwerk von Investor:innen, die Portfoliounternehmen konkrete Hilfestellungen anbieten können. Gateway Ventures ist immer schon das am meisten mit Danube Angels vergleichbare Unternehmen, ähnlich lange am Markt und erfolgreich in der Eigenkapitalfinanzierung tätig. Daher hat sich eine Zusammenarbeit angeboten, die ich mit dem Gründer und CEO Markus Kainz und unseren Teams seit einigen Monaten vorbereitet habe“, erklärt Paul G. Putz, Managing Partner bei Danube Angels. „Wir wollen Gemeinsamkeiten ausbauen und unsere komplementären Aktivitäten zum Nutzen aller Stakeholder weiterentwickeln, wobei beide Unternehmen eigenständig weitergeführt werden.“

Investor:innen wiederum würden durch die Kooperation von Gateway Ventures und Danube Angels „ein noch breiteres Spektrum an Investitionsmöglichkeiten vorfinden“ und das eigene Portfolio „noch breiter diversifizieren“ können. In gemeinsamen Veranstaltungsformaten sollen sich Investor:innen beider Netzwerke verbinden und voneinander lernen.

Eigener Fonds von Gateway Ventures

Gateway Ventures wird zudem „ab Juni 2024“ mit dem Start eines ersten Ventures Capital Fonds beginnen. Hier sollen vor allem Anleger wie Family Offices angesprochen werden, die ihr Portfolio mit VC-Investments bereichern und das Ausfallsrisiko durch die große Anzahl an Investments des Fonds reduzieren wollen. Der Fonds werde ausschließlich gemeinsam mit dem Gateway Netzwerk investieren.