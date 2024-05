xAI: Elon Musks AI-Startup nähert sich 24 Milliarden Dollar Bewertung

Elon Musk ist mit xAI dabei, sich dem Abschluss einer Finanzierungsrunde zu nähern, die bis zu 6,5 Milliarden Dollar einbringen soll. Im Raum steht eine Bewertung in Höhe von 24 Milliarden Dollar für das KI-Startup hinter der Musk-KI Grok. Diese Summe würde xAI zu einem der wertvollsten KI-Unternehmen machen. Grok ist seit wenigen Tagen auch in Europa freigeschaltet und darauf ausgelegt, sich durch gewisse Merkmale von ChatGPT zu unterscheiden.

Grok vs. ChatGPT

Die Musk-KI ist Open-Source und gibt an, neben Texten auch Bilder interpretieren zu können und will ein KI-Assistent mit einem „Finger am Puls der Welt“ sein. Dabei möchte es sich vor allem durch seine „humorvolle, rebellische und manchmal ironische Perspektive auf die Welt” vom sachlichen ChatGPT unterscheiden. Es ist außerdem nicht an eine politisch korrekte Agenda gebunden, sondern strebt nach maximaler Ehrlichkeit, wie der Chatbot der Frankfurter Allgemeinen im Gespräch verrät. Und auch Musk selbst sagte auf der diesjährigen Viva Technology-Konferenz in Paris, dass das Ziel von xAI ist, „so wahrheitssuchend wie möglich“ zu sein. Gleichzeitig kritisierte er die KI-Modelle von Google und OpenAI und bezichtigte sie der „Anbiederung“ an die politische Korrektheit. Besonderes will Grok auch deshalb sein, weil es nach eigenen Angaben über eine „Real-Time-Weltkenntnis” verfügt, die es durch Zugriff auf Echtzeitinformationen über die X-Plattform bezieht. Genannt wurde die KI übrigens nach dem 1961 erschienenen Science-Fiction-Roman „Stranger in a Strange Land“ von Robert A. Heinlein. Darin steht „Grok“ für eine tiefgreifende und intuitive Verständnisvermittlung.

Status der Finanzierungsrunde der X.AI Corp

Die Finanzierungsrunde für Musks X.AI Corp. soll laut The Business Times voraussichtlich im Juni abgeschlossen werden. Eigentlich war geplant, die Runde schon Anfang Mai 2024 mit 6 Milliarden Dollar abschließen. Auch vorgesehen war laut der Financial Times eine Bewertung von 18 Milliarden Dollar. Das ist bis dato, obwohl die Gespräche schon seit letztem Jahr laufen, noch nicht gelungen. Jetzt werden insgesamt 6,5 Milliarden angestrebt, wie eine anonyme Quelle Bloomberg mitteilte. Die Investitionssumme für xAI hat sich seit Jänner drastisch erhöht – damals hat Musk von 1 Milliarde Dollar gesprochen. Vorgestellt wurde das Startup einer Reihe von Investor:innen aus dem Silicon-Valley über ein Pitch-Deck mit dem Fokus auf Musks Erfolge durch Tesla und SpaceX. Das Deck soll auch aufGroks direkten Zugang zu Daten der sozialen Plattform X eingehen. Fest steht: Wenn es um die Entwicklung von Large Language Models (LLM) geht, ist der Zugang zu Daten entscheidend.