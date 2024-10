Xpanceo präsentiert smarte Kontaktlinsen mit dynamischen Bildern

Xpanceo ist ein DeepTech-Jungunternehmen, das Menschen mit smarten Kontaktlinsen Superkräfte verleihen möchte (wir berichteten). Nun hat die Jungfirma mit Sitz in Dubai auf der Mixed Reality-Konferenz AWE Europe in Wien den neuesten Prototyp seiner Smart Contact Lens for AR Vision vorgestellt. Diese neue Linse verspricht nicht nur eine überlegene Bildqualität, sondern auch ein deutlich erweitertes Sichtfeld, das von 10 Grad auf 30 Grad ansteigt.

Neue Linse ermöglicht dynamische Bilder

Das Objektiv der neuen Linse unterstützt nicht nur statische Bilder, sondern ermöglicht auch dynamische Bilder. Dadurch sollen Benutzer:innen mit bewegten Bildern in Echtzeit interagieren können. Trotz dieser Fortschritte bleibt die Linse laut Xpanceo äußerst energieeffizient, mit einem geschätzten Stromverbrauch von 1-3 Mikrowatt. Das seien um 100 bis 300 Mal weniger als vergleichbare AR-Brillen.

Die Konferenzteilnehmer:innen konnten die Linse an ihre Augen halten und so die dynamischen Bilder sehen. Sie konnten auch den Blickwinkel wechseln, um die Bilder mit verschiedenen Echtzeit-Umgebungen zu vergleichen. Neben dem neuen Prototyp stellte Xpanceo auch mehrere bereits zuvor vorgestellte Linsen vor. Die Smart Contact Lens for Data Reading demonstrierte die direkt in die Linse integrierte Fähigkeit zur drahtlosen Datenübertragung. Das soll eine Interaktion mit Daten in Echtzeit und den Empfang von Informationen, beispielsweise biometrischen Daten von eingebetteten Sensoren, ermöglichen.

Xpanceo will bis 2026 voll funktionsfähigen Prototypen bringen

Xpanceo präsentierte außerdem seine Kontaktlinse mit Augeninnendrucksensor. Sie soll einen massiven Fortschritt in der Gesundheitstechnologie mit sich bringen. Diese Linse, die über eine kontinuierliche Gesundheitsüberwachung verfügt und direkt mit der Augenoberfläche interagiert, wurde an einem kundenspezifischen Augenmodell getestet. Sie verspricht eine 50-prozentige Verbesserung der Effektivität bei der Messung des Augeninnendrucks. Das ist ein wichtiger Parameter für die Früherkennung des Glaukoms. Bis Ende 2026 will Xpanceo einen voll funktionsfähigen Prototyp einer intelligenten Kontaktlinse vorstellen.