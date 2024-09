Zählerfreunde: Salzburg AG steigt bei Münchner Energiemanagement-Startup ein

Den Stromverbrauch von Wärmepumpe, Wallbox und sämtlichen Geräten im Haushalt, die an einer smarten Steckdose hängen, mit einer einzigen App im Blick haben: Das ist die Kernfunktion der Software des Münchner Startups Zählerfreunde. Sie bieten App und Web-Lösung aber nicht nur direkt ihren Usern an, sondern als White-Label-Produkt auch Stadtwerken und Energieversorgern für deren eigene Kundschaft.

Nun holt sich Zählerfreunde, das sich rund um CEO Tobias Keussen formiert hat, ein Millioneninvestment auch aus Österreich. Denn neben Enpulse Ventures (eine Tochter von EnBW Innovation), der Stadtwerke Herne AG, capacura und dem Business Angel Erich Wex tritt auch die Salzburg AG als Investor auf. Die Salzburg AG, die seit mehreren Jahren auch im Startup-Bereich tätig ist, unterstützt das deutsche Startup beim Eintritt in den österreichischen Markt.

„Diese Kapitalspritze ermöglicht uns, weitere wichtige Meilensteine zu erreichen, denn dafür brauchen wir neue Entwickler und Sales-Mitarbeiter. Unsere White-Label-Lösung bekommt noch mehr neue Funktionen, damit sie nahtlos an die Systeme von Energieversorgern, Mieterstromunternehmen und Messstellenbetreiber angebunden werden kann. Für Privathaushalte und Unternehmen werden Dashboards noch übersichtlicher und transparenter als sie ohnehin schon sind. Zusätzlich erweitern wir die intelligenten Steuerungen durch eine KI-Lösung, damit unsere Kunden Strom immer nur dann verbrauchen, wenn er am günstigsten ist“, so CEO Keussen in einer Aussendung.

Einsteig in den österreichischen Markt

Voraussetzung für die Nutzung der Software sind die Smart Meter in den Haushalten – sie ermöglichen die Messung des Stromverbrauchs und liefern die Daten, damit Zählerfreunde diese visualisieren und analysieren kann. „Österreich wird bis Ende 2024 sechs Millionen Smart-Meter verbaut haben. Manche EU-Länder haben bereits eine hundertprozentige Abdeckung erreicht – erfahrungsgemäß benötigen sie jedoch hierfür immer zusätzliche Software und Dienstleistungen“, heißt es. In Deutschland soll es bis 2032 rund 16 Millionen verpflichtende Smart-Meter geben.

Mit der Software ermöglicht es Zählerfreunde, das Energieversorger wie eben die Salzburg AG ihren Kunden eine Lösung bereitstellen kann, mit der man im Privathaushalt wie im Unternehmen den Stromverbrauch von Geräten wie intelligenten Glühbirnen, Ladestationen für E-Autos, Wärmepumpen usw. messen kann.

„Dekarbonisierung, Kundenfokus und stetige Innovation sind drei zentrale Werte der Salzburg AG. Die Beteiligung an der Zählerfreunde GmbH hilft uns, unsere Innovationsstrategie zu forcieren, unsere Position als Anbieter digitaler Energiemanagement- Systeme zu stärken, und einen Energieeffizienz-Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen – gemeinsam mit Zählerfreunde. Insofern ist es uns eine besondere Freude, sie beim Eintritt in den österreichischen Markt zu unterstützen“, so Michael Baminger, CEO der Salzburg AG.