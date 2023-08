Zeekr und Ampere: Autokonzerne bringen neue EV-Marken an die Börse

Immer stärker häufen sich die E-Auto-Jungfirmen, die sich an die Börsen wagen. Erst kürzlich hat VinFast einen extrem erfolgreichen Börsengang hingelegt. Lucid Motors hatte schon 2021 ein IPO. Im gleichen Jahr ist auch Rivian an die Börse gegangen. Doch auch viele etablierte Autokonzerne haben Corporate Startups gegründet, die sich auf E-Mobility fokussieren. Zwei davon wollen nun an die Börse gehen: Zeekr und Ampere.

Zeekr, die Premium-Elektrofahrzeugmarke des chinesischen Automobilherstellers Geely, trifft sich derzeit mit globalen Investor:innen, um einen US-Börsengang in Höhe von einer Milliarde Dollar zu testen. Das berichtet Reuters mit Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit direkt vertraut sind. Das Unternehmen hofft, durch den Aktienverkauf eine Bewertung von über 13 Milliarden Dollar zu erreichen, wie sie bei einer privaten Finanzierungsrunde im Februar mit 750 Millionen Dollar erzielt wurde.

Zeekr macht internationale Investor:innen-Tour

Das in Hangzhou ansässige Unternehmen Zeekr soll sich derzeit mit Investor:innen in Hongkong, Singapur, London, New York, Boston, Kalifornien und im Nahen Osten treffen. Der endgültige Umfang der Transaktion werde von den Bedingungen auf den Finanzmärkten im Laufe dieses Jahres abhängen. Laut Reuters wollen die Quellen nicht namentlich genannt werden, da die Informationen noch nicht öffentlich sind. Geely lehnt eine Stellungnahme derzeit noch ab.

Geely teilte im Dezember mit, dass Zeekr vertraulich einen Antrag auf einen US-Börsengang gestellt habe, ohne jedoch Einzelheiten über den Umfang oder das Datum der Notierung zu nennen. Im Erfolgsfall wäre ein Börsengang im Wert von einer Milliarde Dollar der größte US-Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit über zwei Jahren, seit der Ride-Hailing-Riese Didi Mitte 2021 insgesamt 4,4 Milliarden Dollar einnahm.

Gewinn von Unternehmen hat sich stark erhöht

Die Bewertungen neuer chinesischer Aktienverkäufe in den USA sind seither ins Stocken geraten, da die chinesischen Behörden die Aufsicht über inländische Unternehmen, die sich im Ausland listen lassen wollen, verschärfen. Geely gründete Zeekr im April 2021, um die steigende chinesische Nachfrage nach hochwertigen Elektrofahrzeugen zu bedienen. Das Unternehmen vertreibt derzeit drei E-Auto-Modelle. Anfang des Monats kündigte es seinen ersten Luxus-Sportwagen an.

Der Automobilhersteller hat im vergangenen Jahr 72.000 Fahrzeuge ausgeliefert und will in diesem Jahr 140.000 Fahrzeuge ausliefern. Zeekr hat Pläne für den Verkauf von Fahrzeugen in den Niederlanden, Schweden, Israel und Kasachstan angekündigt. CEO Andy An erklärte am 22. August, dass Zeekr im ersten Halbjahr 2023 im Fahrzeugsegment eine zweistellige Bruttogewinnmarge erzielte, die mehr als doppelt so hoch war wie im gesamten Jahr 2022.

Renault-Tochter Ampere plant ebenfalls IPO

Ein weiteres künftiges IPO will der französische Autohersteller Renault für seine Elektrofahrzeugsparte Ampere im Frühjahr nächsten Jahres erreichen. Laut Presse will man als Vorbereitung die Sparte per 1. November vom Rest des Unternehmens abspalten. „Wir trennen uns also und sehen dann, ob wir die richtigen Bedingungen für einen Börsengang haben“, so Renault-Chef Luca de Me.

Das wahrscheinliche Zeitfenster für einen Börsengang sei Frühjahr 2024. Ursprünglich hatte Renault einen Börsengang im zweiten Halbjahr 2023 angepeilt. Ampere war ein zentraler Bestandteil der Neuordnung der Allianz von Renault und dem japanischen Autobauer Nissan, auf die sich die Partner im Juli geeinigt hatten. Demnach investiert Nissan bis zu 600 Millionen Euro in die E-Auto-Sparte und erhält als Investor einen Sitz im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens.