VinFast: Vietnamesischer E-Auto-Hersteller überholt Ford und Ferrari an der Börse

Dass nach Importen aus Japan und Südkorea chinesische Autohersteller den westlichen Markt fluten, ist keine Neuigkeit mehr. Aber wenn ein vietnamesischer Hersteller an die Börse geht und dort bei der Unternehmensbewertung Größen wie Ford, General Motors, Stellantis oder Ferrari einholt, dann ist das jedenfalls eine Meldung wert. Jedenfalls hat VinFast aus Vietnam den Sprung an die Börse über einen SPAC-Deal geschafft. Der Autohersteller hat sich auch vollelektrische SUV spezialisiert, eine stark nachgefragte Kategorie mit dem Model Y von Tesla als Marktführer.

Die Aktie an der Technologie-Börse NASDAQ schoss am ersten Handelstag auf bis zu 37 Dollar, was VinFast zeitweise eine Börsenbewertung von 85 Mrd. Dollar gab. Nachbörslich viel der Kurs dann auch 31,80 Dollar, was dem Unternehmen aber eine stattliche Bewertung von weiterhin mehr als 70 Milliarden Dollar gibt. Ob das so bleibt, bleibt abzuwarten, auch Börsenneulinge wie der E-Auto-Hersteller Rivian schoss auf mehr als 100 Milliarden Dollar, um dann auf aktuell etwa 20 Mrd. Dollar zurück zu fallen.

Jedenfalls aber zeigt das Beispiel VinFast, wie viel Enthusiasmus es für neue E-Auto-Marken gibt. Das vietnamesische Unternehmen ist durch einen Zusammenschluss mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Black Spade – ein Börsenmantel – an die Nasdaq gegangen – ein in den letzten Jahren beliebter, aber auch kritisierter Abkürzer am Weg an die Börse. VinFast wurde 2017 im vietnamesischen Hai Phong gegründet, ist aber kein klassisches Startup. Denn hinter der E-auto-Marke steht eigentlich die Vingroup, einer der größten privaten Mischkonzerne Südostasiens. Die Vingroup hat noch eine ganze Reihe weiterer Töchter, etwa in den Bereichen Immobilien, Software, AI oder Security.

USA und Europa im Visier

Für die Vietnamesen ist die Börsenlistung von VinFast aber ein großer Meilenstein für den Plan, europäische und nordamerikanische Märkte zu erobern. „Der Börsengang unterstützt nicht nur VinFasts Engagement für nachhaltige Mobilität auf globaler Ebene, sondern eröffnet auch den Zugang zu den Kapitalmärkten und wichtigen Entwicklungsmöglichkeiten“, so CEO Madame Thuy Le. Zudem hofft man, dass VinFasts Listing weitere Möglichkeiten für vietnamesische Marken schafft, am globalen Markt teilzunehmen.

Bis zum 30. Juni 2023 hat VinFast eigenen Angaben zufolge 19.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert, darunter die Modelle VF e34, VF 5, VF 8 und VF 9. Das Unternehmen bereitet sich zudem auf den bevorstehenden Start der Modelle VF 3, VF 6 und VF 7 in den vietnamesischen und globalen Märkten vor. In Vietnam hat VinFast bereits eine starke Position aufgebaut, indem es ein eigenes Ladenetzwerk in 63 Städten und Provinzen etabliert hat. Dieses Netzwerk soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Zudem verfügt VinFast weltweit über mehr als 122 eigene Verkaufs- und Servicezentren. Über neue Partnerschaften mit Händlern und Vertriebspartnern in Nordamerika, Europa, Vietnam und Südostasien will man weitere Marktanteile holen.

Im Juli 2023 hat VinFast außerdem den Grundstein für sein neues Elektrofahrzeug-Werk in den USA gelegt. Dafür hat das Unternehmen Zuschüsse und Darlehen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar bekommen, um das Großprojekt stemmen zu können. Um die Markenpräsenz in Europa zu stärken, wurden außerdem in Köln, Deutschland und Paris, Frankreich, eigene Stores eröffnet.