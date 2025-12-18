10 steile Wetten auf Startups, Business und Tech in 2026 – mit Flo Haas & Jakob Steinschaden

Gute Traditionen muss man pflegen, und das tun wir heute im Podcast. Denn Host Jakob Steinschaden (Trending Topics) und Florian Haas (EY Head of Startup) haben bereits Ende 2024 auf die wichtigsten Trends und Ereignisse 2025 gewettet – und tun das jetzt auch heute für das Jahr 2026. Die Themen:

