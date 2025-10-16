2nd Cycle sichert sich eine Million Euro Seed-Finanzierung

Das niederösterreichische GreenTech-Startup 2nd Cycle schließt erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro ab. Neben den bestehenden Investoren Michael Altrichter und Christian Müller-Guttenbrunn beteiligen sich mit eQventure, Angels United, Buzzard Energy sowie Florian Gibitz weitere branchenaffine Kapitalgeber. Mit dem Investment finanziert 2nd Cycle die Weiterentwicklung und den Ausbau der bestehenden Reuse- und Recycling-Anlage in Amstetten.

2nd Cycle entwickelt eine vollautomatische Upcycling-Anlage für PV-Module. Parallel dazu erzielt das Jungunternehmen nach eigenen Angaben bereits erste Umsätze mit seinen Services. Besonders die automatisierte Prüfung von Photovoltaik-Modulen in großen Stückzahlen sei wegen den niedrigen Kosten besonders erfolgreich. Kürzlich schloss das Startup außerdem einen Auftrag der EVN ab, bei dem die während des Jahrhunderthochwassers 2024 überfluteten Anlagen des Photovoltaik-Kraftwerks Dürnrohr getestet wurden.

„Wesentlicher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft“

Simon Prüller, CEO und Co-Founder des Startups, betont die strategische Bedeutung der Finanzierung: „Das frische Kapital ermöglicht uns, die nächsten Meilensteine konsequent umzusetzen und gleichzeitig mit unseren Services den Markt weiter zu erschließen. Unser Ziel ist es, mit 2ndCycle nicht nur eine wirtschaftliche Lösung für ausgediente Solarmodule anzubieten, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in der Solarindustrie zu leisten.“

Bernhard Ungerböck von eQventure unterstreicht das Potenzial: „Die Kreislaufwirtschaft im Energiesektor stellt eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. Trotz der frühen Phase hat das Team von 2nd Cycle bereits erste Erfolge mit namhaften Kunden, darunter Energieversorgern, erzielt und bewiesen, dass es technologisch und organisatorisch in der Lage ist, in diesem dynamischen Markt erfolgreich zu sein.“

2nd Cycle gewinnt durch Solaranlagen an Bedeutung

Bestandsinvestor Michael Altrichter ergänzt: „Als Early-Stage-Investor habe ich die Entwicklung von 2nd Cycle von Beginn an begleitet. Es freut mich, dass nun weitere Partner an Bord sind, die die Vision teilen und das Unternehmen auf dem Weg in den Markt stärken. Dass bereits erste Umsätze erzielt werden, bestätigt den eingeschlagenen Kurs.“

2nd Cycle spezialisiert sich auf das Refurbishing und Recycling von gebrauchten PV-Modulen. Mit seiner vollautomatischen Anlage bietet das Jungunternehmen eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung, um Solarmodule in einen zweiten Lebenszyklus zu überführen. Die Technologie vermarktet 2nd Cycle sowohl als Dienstleistung als auch als Produkt. Die Innovation trägt maßgeblich zur Reduzierung von PV-Müll bei und stärkt die Kreislaufwirtschaft in der Solarindustrie. Hierbei handle es sich um einen Bereich, der mit der zunehmenden Verbreitung von Solaranlagen und deren begrenzter Lebensdauer an Bedeutung gewinnt.