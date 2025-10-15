enspired erweitert Series B-Finanzierung auf über 40 Millionen Euro

Das österreichische Scale-up enspired hat seine Series B-Finanzierung auf über 40 Millionen Euro erweitert. Im vergangenen Jahr führte das Jungunternehmen, das mit AI die Flexibilität von Stromanlagen erhöht, den ersten Teil der Series B-Runde durch (wir berichteten). Damals betrug die Summe noch 25 Millionen Euro. Demnach hat enspired nun zusätzlich mehr als 15 Millionen Euro auf die Beine gestellt. Damit hat enspired die in Österreich bislang größte Finanzierungsrunde des Jahres 2025 erreicht. Sie liegt knapp vor der Seed-Runde von Emmi AI im vergangenen April, die 15 Millionen Euro betrug.

„Magische Marke von einem Gigawatt überschritten“

Mit dieser Finanzierungsrunde kommt Future Energy Ventures als neuer Partner hinzu. Darüber hinaus erneuern die Investoren Zouk Capital, EnBW New Ventures, Banpu NEXT, PUSH VC und 360 Capital ihr Engagement nach der raschen Expansion von enspired in mehrere neue Märkte in den letzten Monaten. Das neue Kapital soll enspired in die Lage versetzen, die Grenzen des Möglichen im Bereich der KI-gestützten Flexibilitätsoptimierung weiter zu verschieben und ein neues Paradigma für das Energiemanagement weltweit zu schaffen.

„In den letzten 12 Monaten sind wir in sechs neue Märkte eingetreten und haben die magische Marke von einem Gigawatt an verwaltetem Batterie-Speicherkraftwerken überschritten. Mit der Veröffentlichung unserer tatsächlichen, zertifizierten Umsätze haben wir unsere unangefochtene Führungsposition im Bereich der kommerziellen Optimierung unter Beweis gestellt. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt unserer Entwicklung und werden hier nicht stehen bleiben“, sagt Jürgen Mayerhofer, CEO und Mitgründer von enspired.

„Fortschrittlichste Technologie zur Batterieoptimierung“

Mayerhofer freut sich besonders darüber, dass Future Energy Ventures neu eingestiegen ist. „Mit der strategischen Unterstützung von Future Energy Ventures als unserem neuen Investor sind wir perfekt positioniert, um unser Wachstum zu beschleunigen und in Kürze mehrere innovative Anwendungsfälle einzuführen. Dank ihrer Expertise im Energiesektor und ihrem Engagement für unsere Vision sind sie der ideale Partner für unsere nächste Expansionsphase.“

Jan Palasinski, Partner bei Future Energy Ventures, kommentiert: „Die Energiespeicherung ist der wichtigste Faktor für die Energieversorgungssicherheit der EU, da wir alles elektrifizieren. enspired verfügt über die fortschrittlichste Technologie zur Batterieoptimierung und ein hervorragendes Team, das der Konkurrenz stets einen Schritt voraus ist. Wir vertrauen ihnen seit dem ersten Tag und sind beeindruckt von ihrer unermüdlichen Umsetzung ambitionierter Meilensteine.“

enspired expandiert in asiatisch-pazifischen Raum

enspired zufolge entwickelt sich der Markt schneller als erwartet. Deswegen will das Scale-up mehrere neue Länder erschließen. Der Betrieb in Europa biete nach wie vor neue Möglichkeiten. Außerdem seien die Aussichten auf den globalen Märkten in Asien und den USA weiterhin attraktiv. Der erste Meilenstein der globalen Expansion ist die Partnerschaft mit Banpu NEXT, einem führenden Anbieter von Netto-Null-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen habe sich in Japan zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Batterie-Speicherkraftwerke entwickelt.

„Banpu NEXT freut sich, als erster Partner außerhalb Europas von dem überlegenen Optimierungsansatz von enspired zu profitieren. Mit ihrem Fachwissen und ihren fortschrittlichen KI-Technologien arbeiten wir gemeinsam an der Entwicklung innovativer Energielösungen für den japanischen Strommarkt“, sagt Smittipon Srethapramote, CEO von Banpu NEXT.