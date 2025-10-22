Jubiläum

accent: Niederösterreichischer Innovationsinkubator feiert 20-jähriges Bestehen

, Avatar
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert accent-Geschäftsführer Michael Moll und seinem Team zu 20 Jahren accent. © NLK / Johann Pfeiffer
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert accent-Geschäftsführer Michael Moll und seinem Team zu 20 Jahren accent. © NLK / Johann Pfeiffer
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Der niederösterreichische Technologie-Inkubator accent begeht sein 20-jähriges Jubiläum und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Die Feierlichkeiten fanden im Office Park am Flughafen Schwechat statt, wo sich zahlreiche Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik versammelten. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 entwickelte sich accent von einem Startup-Inkubator zu einem international anerkannten Technologiestandort.

Die Bilanz nach zwei Jahrzehnten kann sich sehen lassen: Über 300 Startups erhielten Unterstützung, mehr als 2.000 Arbeitsplätze wurden geschaffen und rund 120 Millionen Euro an Fördermitteln und Eigenkapital konnten mobilisiert werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht die Bedeutung der Einrichtung: „accent zeigt seit 20 Jahren, was Niederösterreich stark macht: Mut, Zusammenhalt und Exzellenz. Hier werden innovative Menschen unterstützt, damit aus ihren Ideen wirtschaftliche Erfolge werden – für die beste Zukunft unserer Kinder. Die Startups von heute sind die Leitbetriebe von morgen – sie gestalten die Zukunft unseres Landes maßgeblich mit.“

Vernetzung von Forschung und Unternehmertum

Niederösterreich zeigt mit Projekten wie dem ESA Phi Lab Austria am Flughafen Schwechat und dem accent Makerspace in Tulln, wie eng Forschung und Unternehmertum miteinander verknüpft werden können. Diese Initiativen schaffen eine Infrastruktur, die Innovationen fördert und den Technologiestandort stärkt.

Der Erfolg zeigt sich in Unternehmen wie Enpulsion, Gate Space, Ensemo oder Lignovations, die mit Unterstützung von accent zu international beachteten Akteuren heranwachsen konnten. Aus innovativen Ideen wurden marktfähige Produkte und nachhaltige Geschäftsmodelle.

Zukunftsvision für den Innovationsstandort

accent-Geschäftsführer Michael Moll blickt mit Stolz auf die Entwicklung zurück: „20 Jahre accent – was für eine Reise! Gemeinsam mit unseren Startups, Partnern und Förderern haben wir eine Innovationslandschaft geschaffen, die weit über Niederösterreich hinauswirkt.“ Die strategische Ausrichtung bleibt dabei unverändert. Moll betont: „Unsere Mission bleibt klar – wir wollen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft verbinden und so neue Innovationen möglich machen.“

Space made in NÖ: Ein Jahr ESA Phi-Lab Austria

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen