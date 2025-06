Space made in NÖ: Ein Jahr ESA Phi-Lab Austria

Vor einem Jahr wurde mit dem ESA Phi-Lab Austria der erste Spacehub seiner Art außerhalb der ESA-Zentrale eröffnet. Heute zieht Niederösterreich gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation eine eindrucksvolle Bilanz des ersten Jahres: Fünf vielversprechende Projekte, 2,5 Millionen Euro zugesagte Fördermittel – und ein junges Unternehmen, das bald mit SpaceX ins All startet.

GATE Space fliegt 2026 ins Weltall

„Wir setzen mit dem ESA Phi-Lab Austria ein klares Zeichen: Forschung, Marktchancen und internationale Sichtbarkeit gehen bei uns Hand in Hand“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Dass das erste ESA Phi-Lab Europas in Niederösterreich angesiedelt wurde, ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Auftrag – und diesen nehmen wir sehr ernst. Wir arbeiten intensiv daran, dass Niederösterreich ein Hotspot der europäischen Weltraum-Wirtschaft wird. Und damit leisten wir einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder.“

Der niederösterreichische accent Inkubator betreibt am Flughafen Wien-Schwechat den Hub gemeinsam mit den Partnern tecnet, Brimatech und ENSPACE. Vier der fünf geförderten Projekte stammen aus Niederösterreich. Besonders bemerkenswert ist das Startup GATE Space, dessen Triebwerk 2026 an Bord einer SpaceX-Rakete ins All fliegen soll (wir berichteten).

ESA Phi-Lab Austria entwickelt sich stetig weiter

Ebenfalls Teil des ESA Phi-Lab Austria ist die oberösterreichische Peak Technology GmbH mit einem Projekt zur Automatisierung der Herstellung von Hochdruckspeichern (COPVs) aus kohlefaserumwickeltem Aluminium – einer besonders leichten und druckfesten Lösung für die Raumfahrt. Ziel ist eine automatisierte, skalierbare Produktion, um Effizienz, Qualität und Marktposition langfristig zu steigern.

Zugleich entwickelt man das Programm gezielt weiter. Der aktuelle Call legt verstärktes Augenmerk auf wirtschaftliche Skalierbarkeit, Industrialisierung und klare Marktpotenziale. Auch die Internationalisierung schreitet voran – mit gezielten Aktivitäten Richtung Bratislava, Brünn und dem grenznahen Raum.

Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, erklärt: „Das ESA Phi-Lab Austria verkörpert unsere Strategie 2040, in der Innovation, wirtschaftliche Relevanz und europäische Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Es ist ein Beispiel dafür, wie aktiv Niederösterreich zur Zukunft der europäischen Raumfahrt beiträgt.“ Ein weiterer Meilenstein sei die Achse Flughafen Wien – TFZ Wiener Neustadt, wo ein Co-Working- und Workshop-Bereich für Raumfahrtprojekte entsteht. Ziel ist es, den Flughafen zu einem international sichtbaren Innovationsstandort auszubauen.