aCentauri: Schweizer Solarauto schafft es zur World Solar Challenge in Australien

Im September hat sich das Solarmobil des Schweizer Startups aCentauri mit Hilfe des internationalen Transportdienstleister Gebrüder Weiss auf den Weg zur World Solar Challenge in Australien gemacht (wir berichteten). Nun ist das Solarauto mit Ende September sicher in Adelaide eingetroffen und bereit für das große Rennen Ende Oktober. Der offizielle Partner Gebrüder Weiss hat das Vehikel in einem nahtlos aufeinander abgestimmten Mix aus Landverkehr, Luft- und Seefracht samt Equipment nach Australien transportiert.

aCentauri bereit für die Challenge

Insgesamt 31 Teams müssen bei der World Solar Challenge allein mit Sonnenkraft die 3.000 Kilometer lange Strecke von Darwin quer durch das australische Outback nach Adelaide zurücklegen. aCentauri ist dabei einer der Wettbewerber. Das Solarmobil der Jungfirma ist kein „handelsübliches“ Produkt, sondern wurde von den Studierenden der ETH Zürich selbst entwickelt, gebaut und getestet.

Bei der Einfuhr von gebrauchten Waren gelten in Australien besondere Bestimmungen: „Um die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Australiens vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen, gelten strenge Quarantäne und Zollvorschriften für die Einfuhr gebrauchter Gegenstände“, sagt Martin Fernandes, Landesleiter Australien bei Gebrüder Weiss. „Wir haben bereits im Vorfeld umfangreiche Dokumente und Zertifikate für die Einfuhr des Solarmobils und aller Ausrüstungsgegenstände erstellt. So können wir dem Team einen pünktlichen Rennstart ermöglichen.“

Rennen startet am 22. Oktober

Das aCentauri Solar Racing Team wird seinen Solar-Challenger auf einigen Streckenabschnitten testen. Dadurch will man für den Rennstart am 22. Oktober in Darwin optimal vorbereitet sein. Gebrüder Weiss unterstützt die Jungfirma bei allen Formalitäten. Somit soll das Team seine ganze Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung für das große Rennen richten können.

Für Gebrüder Weiss sind ambitionierte Forschung und Innovation die Basis für neue Mobilitätskonzepte und damit für eine moderne Infrastruktur in der Logistik. Deshalb unterstützen die Transportexperten junge Wissenschaftler:innen, um gemeinsam die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Dabei bringen die Logistikexperten umfassendes Know-how und ihre langjährige Erfahrung ein, sei es für einen pünktlichen Rennstart bei der World Solar Challenge oder für eine Mars- oder Weltraummission.