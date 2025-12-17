Podcast
Deep Dive in die AI Landscape Austria 2025
Auch im AI Talk ist es Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Am besten tut man das mit der AI Landscape 2025, die mittlerweile mehr als 300 Unternehmen und Player listet. Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) tauchen in dieser Folge tief in die KI-Landschaft Österreichs ein und fördern einige spannende Erkenntnisse zu Tage:
- 📊 AI Landscape 2025: Knapp 300 Firmen von österreichischen AI-Startups und Companies auf einer Grafik
- 🔄 Neue Struktur für 2025: Aufspaltung in vier Teile wegen der Explosion an Unternehmen – Fokus auf Startup- und Company-View
- 🏗️ Drei Kategorien im Detail: Core/Horizontal AI Tech, Industry Verticals und Enterprise Functions als neues Clustering-System
- 🎯 Österreichs Spezialität: 50 % aller Firmen spezialisieren sich auf bestimmte Industrien – ein Trend seit 2017
- 🌍 Internationale Einordnung: Vergleich mit der MAD Landscape von Matt Turk und globalen Entwicklungen im AI-Stack
- 💡 Vertical statt Horizontal: Kleiner Markt zwingt österreichische Startups zur Spezialisierung und internationalen Skalierung