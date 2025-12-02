Ailos Robotics holt 3,5 Mio. Euro für Roboter-Getriebe der nächsten Generation

Das belgische DeepTech-Startup Ailos Robotics hat 3,5 Mio. Euro Seed-Finanzierung eingesammelt. Das Geld fließt in die Industrialisierung eines neuartigen Robotergetriebes, das leichtere, sicherere und energieeffizientere Maschinen ermöglichen soll. Angeführt wird die Runde von QBIC und dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), mit Beteiligung von Wallonie Entreprendre und finance&invest.brussels. Mit der neuen Finanzierung will Ailos einen strategischen Schritt für Europa gehen und lokale Komponentenfertigung für humanoide und kollaborative Robotik etablieren.

Ailos ist ein Spin-off der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und ihres Forschungszentrums BruBotics. Nach über zehn Jahren Forschung hat das Unternehmen sein patentiertes R2poweR-Getriebe entwickelt. CEO und Mitgründer Pablo López García erklärt die Herausforderung: „Moderne Roboter erfordern eine neue Kategorie von Antrieben. Wir kombinieren die Rückfahrbarkeit quasi-direkter Antriebe mit der hohen Drehmomentdichte fortschrittlicher Getriebetechnologien – und überwinden damit eine der zentralen Hürden für agile, leichte und sichere Roboter, die Seite an Seite mit Menschen arbeiten können.“

Technologie für Humanoide, Cobots und Exoskelette

Die Technologie zielt auf Anwendungen in humanoiden Robotern, Cobots, Exoskeletten und Prothesen ab. Ailos‘ R2poweR-Architektur soll mehrere Vorteile vereinen: Das System bietet ein geringes Rückdrehmoment für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration, extreme Drehmomentdichte für hochbelastete Gelenke und reduziertes Gewicht bei niedrigerem Energiebedarf. Ailos positioniert das Getriebe als kosteneffizient und skalierbar – entscheidend für die Serienfertigung in der Robotik.

Europa setzt auf Hardware-Champions

Die Investoren sehen in Ailos einen strategischen Player für Europas Robotik-Ambitionen. Cédric Van Nevel, Partner bei QBIC, sagt: „Ailos adressiert einen der größten Engpässe in der humanoiden und kollaborativen Robotik. Europa braucht starke Hardware-Hersteller – und dieses Team bringt Technologie, IP und eine klare industrielle Vision mit, um zu liefern.“ Anne Umbach, Investment Managerin beim HTGF, ergänzt: „Ailos hat das Potenzial, ein neuer europäischer Tech-Champion zu werden – trotz der Herausforderung, als Komponentenanbieter in eine etablierte Wertschöpfungskette einzutreten.“

Mit dem frischen Kapital vollzieht Ailos nun den Schritt vom Labor in die Produktion. Das Unternehmen sucht gezielt Roboterhersteller für erste Pilotprojekte, Industriepartner für die gemeinsame Fertigung und Investoren, die Europas Position in strategischen Automatisierungstechnologien stärken wollen. Die Finanzierungsrunde vereint belgische und deutsche DeepTech-Investoren und unterstreicht die grenzüberschreitende Dimension europäischer Robotik-Innovation.