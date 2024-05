Inspiriert von einem tragischen Ertrinkungsunfall, hat sich das oberösterreichische Startup „AirMate” etwas einfallen lassen: eine Rettungstechnologie in Form eines T-Shirts für Kleinkinder. Das innovative Kleidungsstück „AirMate One T-Shirt“ ist neu auf dem Markt. Es hat die wichtige Aufgabe, vor den Gefahren des Wassers zu schützen.

Entwickelt um Leben zu retten

Das Jungunternehmen AirMate hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Sicherheit von Kindern von zwei bis sechs Jahren spezialisiert. „Nach drei Jahren intensiver Entwicklung” ,wie es vonseiten des Startups heißt, wurde nun das erste Produkt vorgestellt: ein lebensrettendes Gerät, das wie ein T-Shirt aussieht. Dabei soll sich das AirMate One T-Shirt bei Kontakt mit Wasser durch einen neuartigen elektronischen Auslösemechanismus automatisch aufblähen und einen zusätzlichen Auftrieb bieten. So wird das Kind an der Wasseroberfläche gehalten. CEO Christopher Brummayer möchte einerseits das Risiko des Untertauchens minimieren und gleichzeitig den Träger:innen einen guten Tragekomfort bieten. Geeignet sei das Produkt sowohl für stille als auch für turbulente Gewässer. „Wenn es zu einer Notsituation kommt und ein Kind unbeaufsichtigt ins Wasser fällt, kann AirMate One dabei helfen, ein Ertrinken zu verhindern”, so Brummayer. Die Vision lautet: Die Sicherheit von Kindern weltweit zu verbessern. Gleichzeitig möchte er das Bewusstsein für die Wasserrettung auf ein neues Niveau heben.

USP des AirMate One T-Shirts

Laut Airmate wurden recycelte Materialien und sogar eine Sonnenschutz integriert. „Das T-Shirt ist so konzipiert, dass es bequem getragen werden kann und die Bewegungsfreiheit des Kindes nicht einschränkt. Der elektronische Auslöser öffnet in Sekunden eine CO2-Patrone, die das T-Shirt aufbläst und das Kind in eine sichere Rückenlage dreht”, erklärt Brummayer. Dabei will man sich von anderen Lösungen durch die „fortschrittliche Technologie zur Aufmerksamkeitserregung auf kleinstmöglicher Baugröße” unterscheiden. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: Ist das T-Shirt aufgeblasen, beginnt der Auslöser zu blinken und ein Notfallton ertönt. Erwachsene in der Nähe können dadurch rechtzeitig aufmerksam werden und schnell zu reagieren. Eltern und Erziehungsberechtigte möchte Airmate dadurch ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit bieten, wenn mit Kindern Zeit am Wasser verbracht wird. Eine Crowdfunding-Kampagne, die heute startet, soll den „proof of market“ der AirMate One T-Shirts mitfinanzieren.