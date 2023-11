Aleph Alpha: Heidelberger KI-Startup sammelt halbe Milliarde US-Dollar ein

500 Millionen US-Dollar für Aleph Alpha! Das Heidelberger AI-Startup hat heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Das Unternehmen erhielt mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar von einem Konsortium aus insgesamt sieben neuen Investoren sowie bestehenden Investoren aus früheren Runden. An Bord waren etwa bereits Branchenriesen wie Intel oder Nvidia.

Alte und neue Investor:innen

Nun gesellen sich weitere Schwergewichte dazu: Das Konsortium wird vom Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai), Bosch Ventures und den Unternehmen der Schwarz Gruppe (das sind die Gründer von Lidl, Anm.) angeführt, heißt es in einer Presseaussendung. Weitere neue Investoren sind die Berliner Christ&Company Consulting, das globale Edge-to-Cloud-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise und der europäische Marktführer für Softwaretechnologie SAP sowie Burda Principal Investments. Bestehende Investoren „beteiligen sich ebenfalls und vervollständigen die überzeichnete Runde“, heißt es weiter.

„Mit dieser jüngsten Investition werden wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unseren Partnern ermöglichen, an der Spitze dieser technologischen Entwicklung zu stehen. Um Kunden zu unterstützen, wird Aleph Alpha sein Angebot kontinuierlich erweitern und dabei die Unabhängigkeit und Flexibilität für Kunden in Bezug auf Infrastruktur, Cloud-Kompatibilität, On-Premise-Support und hybride Setups aufrechterhalten. Die laufenden Entwicklungsprojekte werden Schnittstellen und Anpassungsmöglichkeiten umfassen, die auf geschäftskritische Anforderungen zugeschnitten sind. Für Kunden in sensiblen Verantwortungsbereichen und in strategischen Umgebungen, für die Souveränität eine zentrale Rolle spielt, werden wir weiterhin die beste Option sein“, so Jonas Andrulis, CEO und Gründer von Aleph Alpha, über die erfolgreiche Serie-B-Runde.

„Wesentliche Rolle bei der Verwirklichung des Ziels von Aleph Alpha“

Alle an dieser Finanzierungsrunde beteiligten Parteien würden „eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung des Ziels von Aleph Alpha“ spielen, „souveräne KI-Lösungen für Unternehmen und Behörden bereitzustellen“. Die Gesamtzuwendungen belaufen sich wie eingangs erwähnt auf mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar und umfassen „ein beträchtliches Investitionspaket für die angewandte Forschung durch den Ipai sowie Zusagen zur gemeinsamen Geschäftsentwicklung, Co-Innovation und Anwendung der Technologie“. Diese wiederum würden „umfangreiche Vereinbarungen“ über garantierte Abnahme von Lizenzpaketen durch das Konsortium, um die Skalierung des Geschäftsmodells von Aleph Alpha voranzutreiben, beinhalten. Vereinfacht: Die Investor:innen geben nicht nur Geld, sie sichern auch zu, die AI-Software von Aleph Alpha zu verwenden.

Branchenführer als (neue) Partner

„Wir sind immer wieder begeistert von dem unglaublichen Potenzial der Technologie und den Möglichkeiten, die eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bietet. Unser kommerzieller Erfolg motiviert uns, weiter zu wachsen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und weiterhin zu den führenden Teams im Bereich der generativen KI zu gehören. Unsere Partner sind Branchenführer, die ein enormes Potenzial für Innovation und Skalierung bieten, und wir sind bestrebt, diese Partnerschaften zu einer Spitzenposition in ihren jeweiligen Branchen auszubauen. Unsere einzigartige Technologie für Erklärbarkeit und Vertrauenswürdigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagt Jonas Andrulis.

„Richtungsweisende Forschung“

Beim Startup selbst will man sich weiterhin auf die Forschung konzentrieren: „Dieses Engagement bildet die Grundlage für Aleph Alpha, um die eigene KI-Forschung weiter voranzutreiben und die Entwicklung und Kommerzialisierung von generativer KI für die anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen in datenschutzsensiblen Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Recht, Verwaltung und Sicherheit zu intensivieren“, heißt es in der Mitteilung. Aleph Alpha werde „weitere wichtige akademische Kooperationen aufbauen“ und sich weiterhin für die „Reproduzierbarkeit und gemeinsame Nutzung von Innovationen“ durch Open Source einsetzen.

Das Geld soll in „richtungsweisende Forschung“ zu Foundation Models, fortschrittlichen Produktfähigkeiten speziell für geschäftskritische Umgebungen sowie in die Vermarktung mit „ausgewählten Schlüsselpartnern“ investiert werden.

Aleph Alpha unter den Top-Investments dieses Jahres

Mit der Finanzierungsrunde erreicht Aleph Alpha fast eine Milliarde US-Dollar an aufgenommenen Kapital. In Sachen Bewertung liegt die 2019 in Heidelberg gestartete Firma nun auf Augenhöhe mit den anderen großen Vertretern der Branche. Hier eine Liste der jüngsten Investments: