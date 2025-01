Altcoin Season geht in einem Meer von Krypto-Assets wieder unter

Anfang Dezember sah es ganz gut aus für alle Kryptowährungen unterhalb von Bitcoin. Denn da zeigten die Daten, das die so genannte Altcoin Season begonnen hat – also die Markt-Phase, in der sich Krypto-Investoren verstärkt auf Ethereum, Solana, XRP und viele viele andere Krypto-Assets stürzen. Knapp zwei Monate später muss man bereits feststellen: Es war eine kurze Saison.

Die Altcoin bedeutet, dass Krypto-Assets abseits von Bitcoin besonders starke Kursanstiege und Aufmerksamkeit erfahren. Bei CoinMarketCap, also im Prinzip der Startseite der Krypto-Welt, wird die Altcoin-Saison so definiert: Wenn 75 % der Top-100-Coins in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin, dann ist Altcoin-Saison. Der Altcoin Season des Blockchain Center ist da etwas strenger und zieht nur die Top-50-Coins zur Analyse heran und misst dann, ab welchem Zeitpunkt 75% davon in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin.

Beide Altcoin-Tracker stehen derzeit wieder ganz weit weg von der Altcoin Season. Bei CoinMarketCap ist der Wert von 45 wieder sehr weit weg von den notwendigen 75 Punkten, beim Blockchain Center liegt der Wert bei 47 und damit deutlich unter der Marke von 75:

In der sehr kurzen Altcoin Season imDezember konnte man mehrere Krypto-Assets beobachten, die enorm stark zugelegt haben. Zu den großen Gewinnern zählen sicherlich Ausreißer wie Fartcoin oder oder XCN, natürlich XRP oder jüngere Token wie VIRTUAL HYPE oder OM – und der offizielle Trump-Coin ist da auch im Spiel:

Mittlerweile mehr als 10 Millionen Krypto-Assets am Markt

Jedoch gibt es nunmehr Zweifel, dass sich das wie bei den letzten Altcoin-Hypes so wiederholen könnte. Warum nicht? „Es wird keine Alt-Saison geben! Heute gibt es über 36,4 Millionen Altcoins, verglichen mit weniger als 3.000 Altcoins während der Alt-Saison 2017-2018 und sogar weniger als 500 Altcoins in den Jahren 2013-2014. Mit solch einem massiven Angebot hat sich der Markt erheblich verändert“, meint Ali Martinez, Blockchain-Analyst und Krypto-Investor.

Denn klar ist: Durch Smart-Contracts-Netzwerke wie Solana, Avalanche, Binance Smart Chain und Co und neuen Plattformen wie Pump.fun ist es so einfach wie nie geworden, neue Krypto-Assets in die Welt zu setzen. Diese ringen dann mit all den anderen um die Gunst der Kundschaft und werden gleichzeitig immer verwechselbarer. CMC listet mittlerweile bereits mehr als 10,4 Millionen Kryptowährungen – ein Dschungel, der für den Einzelnen nicht mehr zu überblicken ist.

Dieses Überangebot scheint den Effekt zu haben, dass sich Krypto-Investoren wieder verstärkt dem Bitcoin zuwenden. Deutliches Indiz dafür: Die Bitcoin-Dominanz, als der Marktanteil von BTC am gesamten Krypto-Markt, ist wieder in Richtung 60 Prozent geklettert – zulasten der Marktanteile von Ethereum, BNB, SOL, XRP und Co.