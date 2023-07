Amsterdam verbannt Kreuzfahrtschiffe aus der Innenstadt

Der Stadtrat von Amsterdam hat letzte Woche beschlossen, das Anlegen von Kreuzfahrtschiffen im Stadtzentrum zu verbieten, um den Anstieg des Massentourismus einzudämmen. Die vermehrte Präsenz von Kreuzfahrtschiffen, von denen laut BBC jedes Jahr „mehr als 100“ in der Hauptstadt anlegen, soll das Ausmaß des Tourismusproblems symbolisieren. Darüber hinaus soll diese Entscheidung auch dazu beitragen, der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, die natürlich mit dem Betrieb der Kreuzfahrtschiffe einhergeht.

20 Millionen Besucher:innen

Jährlich strömen etwa 20 Millionen Besucher:innen in die Stadt, die eigentlich nur rund 800.000 Einwohner:innen hat. Die meisten Tourist:innen stürmen zum malerischen Amsterdamer Grachtengürtel. „Kreuzfahrtschiffe im Zentrum der Stadt passen nicht zu Amsterdams Aufgabe, die Zahl der Tourist:innen zu reduzieren“, sagte Ilana Rooderkerk von der liberalen Partei D66, die die Stadt zusammen mit der Labour-Partei und Umweltschützern regiert. Rooderkerk verglich Kreuzfahrttourist:innen mit einer Art „Heuschreckenplage“, die plötzlich über die Stadt hereinbricht. Die Regierungspartei D66 hat in ihrer Argumentation dagegen auch auf Venedig verwiesen, das seit 2021 keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr zulässt. Seither sei der Ausstoß von Schadstoffen um ganze 80 Prozent zurückgegangen.

Nun gibt es auch gute Nachrichten für Amsterdam: Laut einem Bericht der BBC wurde der entsprechende Antrag letzte Woche vom Stadtparlament am Donnerstagabend mit überwältigender Mehrheit angenommen. Diese Entscheidung kommt jedoch nicht überraschend, da bereits im Jahr 2016 erste Pläne diesbezüglich diskutiert wurden. Jetzt stellt sich die Frage, wie zügig der Beschluss umgesetzt werden kann.

Keine sofortige Schließung

Das IJ-Terminal, direkt am Wasser und in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs gelegen, muss also aus der Stadt verlegt werden. Dick de Graaff, der Direktor von Cruise Port Amsterdam, dem Betreiber des Kreuzfahrtterminals, äußerte sich zu der Entscheidung des Stadtrats. „Es gibt keine sofortige Schließung des Terminals. Der Rat fordert, das Terminal zu verlegen, und wir warten auf die Folgemaßnahmen des Stadtrats zu den Ermittlungen“, sagte er gegenüber Associated Press.

Luftverschmutzung verringern

Ein weiterer entscheidender Grund für das Verbot der Kreuzfahrtschiffe im Stadtzentrum liegt in der Absicht, die Luftverschmutzung in Amsterdam zu verringern. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2021 produziert ein einziges großes Kreuzfahrtschiff an einem Tag dieselbe Menge an Stickoxiden (NOx) wie 30.000 Lastwagen. „Die umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffe passen nicht zu den nachhaltigen Zielen unserer Stadt. Es ist Zeit zu handeln, das Klima wird nicht warten.“, sagte Amsterdams Stadträtin Ilana Rooderkerk abschließend.