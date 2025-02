Anthropic: AI-Tools werden am meisten zum Software-Coding eingesetzt

Eine umfassende Studie des AI-Startups Anthropic, das Milliarden-Investments von Google und Amazon erhielt, gibt erstmals detaillierte Einblicke in die tatsächliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. Die Ergebnisse zeigen: KI wird derzeit hauptsächlich als Unterstützung genutzt und nicht als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte.

Die Studie zeigt deutlich, dass KI aktuell vor allem in zwei Bereichen zum Einsatz kommt: Softwareentwicklung und technisches Schreiben. Mehr als ein Drittel aller untersuchten Berufe nutzt KI bereits für mindestens ein Viertel ihrer Aufgaben. Besonders intensiv wird KI im IT-Bereich eingesetzt – hier entfallen 37,2% aller KI-Anfragen auf Tätigkeiten wie Programmierung und Fehlerbehebung.

Mensch und Maschine: Zusammenarbeit statt Ersatz

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Art der KI-Nutzung: In 57% der Fälle wird KI als Unterstützung für menschliche Arbeit eingesetzt, während nur 43% der Anwendungen auf Automation abzielen. Dies bedeutet, dass KI häufiger als Werkzeug zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten dient, statt Aufgaben komplett zu übernehmen.

Interessanterweise zeigt sich bei der Verteilung nach Gehaltsstufen ein klares Muster: KI wird am häufigsten von Beschäftigten mit mittlerem bis gehobenem Einkommen genutzt, wie etwa Programmierer und Texter. Sowohl bei sehr niedrig als auch bei sehr hoch bezahlten Tätigkeiten ist die KI-Nutzung deutlich geringer. Dies liegt teilweise an den aktuellen technischen Möglichkeiten, aber auch an praktischen Hindernissen beim Einsatz der Technologie.

Ausblick und Entwicklungen

Die Studie deutet darauf hin, dass sich Berufe eher weiterentwickeln als verschwinden werden. Nur etwa 4% der Berufe nutzen KI für drei Viertel ihrer Aufgaben oder mehr. Anthropic plant, diese Entwicklung weiter zu beobachten und regelmäßig neue Daten zu veröffentlichen. Dies soll helfen, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen durch KI besser zu verstehen und zu gestalten.

Anthropic hat das Datenset, das auf der Nutzung seiner hauseigenen KI Claude beruht, veröffentlicht. Das bedeutet, dass die Daten nicht andere AI-Chatbots wie ChatGPT, Gemini von Google oder Mistral AI umfassen. Dementsprechend kann es sein, dass die Anthropic-User besonders Coding-affin sind. Allerdings zeigten schon andere Analysen, dass Coding mit Hilfe von AI sehr gefragt ist (mehr dazu hier).