ANYbotics: Schweizer Roboter-Startup holt 127 Millionen Euro

Das Züricher Robotik-Unternehmen ANYbotics erhält eine Gesamtfinanzierung von über 127 Millionen Euro, um seine globale Expansion voranzutreiben und das neue Modell ANYmal X auf den Markt zu bringen. Die jüngste Investition stammt von Climate Investment (CI), das sich einer Gruppe bestehender Investoren anschließt, darunter Aramco Ventures, Bessemer Venture Partners, NGP Capital, Qualcomm Ventures und Swisscom Ventures.

„Wir freuen uns, CI in unserer Investorengruppe willkommen zu heißen“, erklärt Dr. Péter Fankhauser, Mitgründer und CEO von ANYbotics. „CIs tiefgreifende Branchenexpertise und starkes Netzwerk industrieller Partner werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Aktivitäten ausbauen und weiterhin autonome Robotik-Inspektionslösungen für Kunden weltweit liefern.“

Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt KI-gesteuerte Roboter für autonome Inspektionen in industriellen Umgebungen. Die vierbeinigen ANYmal-Roboter führen Routineinspektionen durch, erkennen Anlagenschäden frühzeitig und sammeln Echtzeitdaten in gefährlichen oder schwer zugänglichen Bereichen. Die KI-gestützte Softwareplattform ermöglicht eine vollständig autonome Navigation, Kollisionsvermeidung und Treppensteigen, wodurch die Roboter in komplexen und abgelegenen Industrieanlagen eingesetzt werden können.

Innovative Robotertechnologie für Industrieinspektionen

Über 200 Einheiten des ersten ANYmal-Modells sind bereits im Einsatz und führen wöchentlich Tausende von Inspektionen in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und in der Energieversorgung durch. Die Roboter identifizieren autonom Probleme wie Überhitzung von Anlagen, abnormale Vibrationen und flüchtige Gasemissionen – oft in Bereichen, die für menschliche Inspektoren gefährlich oder schwer zugänglich sind.

„Die Technologie von ANYbotics hat das Potenzial, industrielle Inspektionen erheblich zu verbessern“, betont Felicity O’Kelly, Investment Director bei CI. „Durch die Einführung modernster Robotertechnologie in den Industriesektor hilft ANYmal Betreibern, Emissionsziele zu erreichen und gleichzeitig die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern, besonders in der Öl- und Gasbranche, wo Sicherheit von größter Bedeutung ist.“

Das Unternehmen bereitet nun die Markteinführung des ANYmal X vor, der als weltweit erster Ex-zertifizierter Laufroboter für explosive Umgebungen gilt. Mit der Investition und Unterstützung von CI soll ANYmal X im Jahr 2026 auf den Markt kommen, um sichere, kontinuierliche Inspektionen in explosionsgefährdeten Zonen zu ermöglichen. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase bemerkenswerten Wachstums für das Unternehmen, mit einer Finanzierungsrunde von 57 Millionen Euro im Dezember 2024 und 46 Millionen Euro im Mai 2023.

Erfolgreiche Anwendungsfälle in der Industrie

ANYbotics ist bereits bei mehreren Großunternehmen im Einsatz, darunter bp, Equinor, ENI, Petrobras, Siemens Energy und AWS. Ein bemerkenswerter Einsatzort ist die Northern Lights Carbon Capture and Storage-Anlage in Norwegen, ein Joint Venture zwischen Equinor, TotalEnergies und Shell. Dort arbeitet der ANYmal-Roboter autonom in einer normalerweise unbemannten Anlage und überwacht CO2-Konzentrationen neben regelmäßigen Inspektionen. Der Roboter liefert automatische Analysen und Anomalieberichte an die Betreiber, was die Sicherheit, Betriebszeit und Anlagenintegrität drastisch verbessert.

Die Investition von CI passt perfekt zur Mission des Unternehmens, die Dekarbonisierung in schwer zu reduzierenden Sektoren zu beschleunigen. Mit der neuen Finanzierung positioniert sich ANYbotics strategisch, um seine Präsenz in kritischen Industriesektoren auszubauen und gleichzeitig zur Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit beizutragen. Die autonomen Roboter adressieren direkt betriebliche Herausforderungen in Umgebungen, die für Menschen gefährlich oder unzugänglich sind, und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Anlagen effizienter und sicherer zu betreiben.