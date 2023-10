Austrian Startup & Scale-Up Monitor 2023: Mitmachen bei Österreichs größter Startup-Studie

Es ist wieder die Zeit im Jahr gekommen! Gründer:innen in ganz Österreich sind ab sofort wieder dazu aufgerufen, in die tasten zu hauen und dem Austrian Startup Monitor – oder besser gesagt: dem „Austrian Startup & Scale-Up Monitor 2023“ – wichtige Daten über wachstumsorientierte Tech-Jungunternehmen zu liefern. Österreichs größte Startup-Studie wird zum sechsten Mal in Folge erhoben und erhebt für 2023 erstmals auch Daten von Scale-ups.

„Alle Gründer:innen werden dazu aufgerufen, an der diesjährigen Umfrage teilzunehmen, denn der Austrian Startup Monitor 2023 soll eine fundierte Datengrundlage für Entscheidungsträger:innen in unserem Land bilden, um Rahmenbedingungen für österreichische Startups weiterhin verbessern zu können und heimische Startups international wettbewerbsfähig zu machen“, heißt es dazu seitens Austrian Startups, die den ASM gemeinsam mit Partnern umsetzen. Man könne bis zum 19. November an der Umfrage teilnehmen.

Die Startup-Welt reflektieren

In der Umfrage geht es um alles, was zu Startups und Scale-ups dazu gehört: Gründungsphase, Förderungen, Mitarbeiter:innen, Investor:innen, Finanzierungsformen, Geschäftsmodelle, Absatzmärkte und vieles mehr. Für Gründer:innen lohnt sich zum einen die Durchsicht der ASM-Veröffentlichungen der letzten Jahre, um ein Gefühl für ihre Branche zu bekommen, als auch das Mitmachen – denn beim Ausfüllen des Fragebogens kann man auhc gleich die eigene Unternehmung reflektieren und den Status quo erfassen.