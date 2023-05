Bekommt Twitter bald Sprach- und Videoanruffunktion?

Elon Musk hat am Dienstag einige Details zu den geplanten neuen Twitter-Funktionen bekannt gegeben, darunter Sprach- sowie Video-Anrufe und eine größere Auswahl an Emojis.

Zahlreiche Änderungen und Funktionen

Seit seiner Übernahme von Twitter im Oktober letzten Jahres, kündigte er mehrmals an, die Mikroblog-Plattform mit neuen Funktionen „verbessern“ zu wollen. Am Montag hatte er erklärt, in Bälde Twitter-Konten zu löschen, die über einen langen Zeitraum nicht genutzt werden. „Wir werden Konten löschen, die mehrere Jahre nicht aktiv waren, daher werden Sie wahrscheinlich einen Rückgang der Followerzahl feststellen“, schrieb er auf Twitter.

Brandneu: Verschlüsselte Nachrichten, Emojis & Co.

Nun scheint er sich auch für etwas nützlichere Änderungen zu interessieren. Elon Musk zufolge bietet die neueste Version der Twitter-App Nutzer:innen nämlich die Möglichkeit, auf jede einzelne Nachricht innerhalb eines Threads zu antworten und nicht mehr nur auf die neueste. Darüber hinaus können User:innen nun jedes gewünschte Emoji als Reaktion auswählen, um ihre Meinung zu einem bestimmten Thema noch besser ausdrücken zu können. Musk verriet außerdem, dass das Versenden von verschlüsselten Direktnachrichten ebenso schon ab heute möglich sei.

Über Twitter telefonieren?

„Bald wird es Sprach- und Video-Chat von Ihrem Handle zu jedem auf dieser Plattform geben, so dass Sie mit Menschen auf der ganzen Welt sprechen können, ohne ihnen Ihre Telefonnummer zu geben“, meinte Musk am Dienstag in einem Tweet. Bislang wurde dazu allerdings kein konkretes Datum erwähnt. Diese Anruffunktion hebt die Plattform auf eine Ebene mit Meta, Facebook und Instagram, die bekanntlich ähnliche Funktionen haben. Musk scheint in Zukunft verstärkt mit Meta konkurrieren zu wollen, was durch einen seiner Tweets deutlich wurde. Dort bezeichnete er WhatsApp provokant als „nicht vertrauenswürdig“.