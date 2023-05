Blocktorch: Österreichischer Web3-Gründer holt 3,8 Mio. Euro

Der Krypto-Winter ist wohl noch nicht überstanden, aber es gibt wieder Finanzierungen für junge Startups in dem Sektor. Blocktorch rund um den österreichischen Gründer und CEO Gerald Pollak, der zuvor Investment-Manager bei Scale-up-Investor 3VC rund um Roman Scharf war. Er hat sich mit seinem Web3-Startup in Berlin angesiedelt und dort für die Jungfirma, die sich auf Tools für die Entwicklung von dApps spezialisiert hat, eine Finanzierungsrunde absolviert.

Unter der Führung von Ideo CoLab Ventures und unter Beteiligung von Speedinvest, RockawayX, Alchemy Ventures, Remote First Ventures, Sequoias Scout-Programm und einigen Business Angels, holt Blocktorch satte 4,2 Mio. Dollar (3,8 Mio. Euro) an Bord. „Was wir tun, ähnelt dem Einfluss, den Datadog vor einem Jahrzehnt auf die Cloud-Entwicklung hatte“, zieht Pollak, CEO von Blocktorch, den Vergleich. Pollack arbeitete übrigens früher auch bei Spedinvest und Apple in Wien, hat also ordentlich Erfahrung in der Tech-Industrie gesammelt. „Ingenieure können alle wichtigen Logs, Metriken und Traces, die sie benötigen, direkt aus der Box heraus erhalten, ohne selbst zeitaufwändige Inhouse-Tools entwickeln zu müssen.“

Partnerschaften mit Alchemy und QuickNode

Damit reiht sich Blocktorch in mehrere Startups und Scale-ups wie etwa auch Alchemy, LayerZero Labs aus Kanada oder QuickNode aus Miami. Wenn auch unterschiedlich, haben sie gemein, dass sie Web3-Entwickler:innen Tools für das bauen dezentraler Anwendungen zur Hand geben. Damit verkaufen sie gewissermaßen die Schaufeln für einen etwaigen nächsten Goldrausch in der Krypto-Industrie. Mit Alchemy und QuickNode hat Blocktorch sogar auch schon Partnerschaften ausgehandelt.

„Entwickler brauchen professionelle Werkzeuge, um Produkte und Protokolle zu entwickeln, die skalierbar sind. Die Beobachtbarkeit von Daten ist von entscheidender Bedeutung, wenn Web3 reift, und das Blocktorch-Team ist führend bei der Bereitstellung von erstklassigen Beobachtungswerkzeugen für Web3“, so Joe Gerber, General Partner vom Lead-Investor Ideo CoLab Ventures. Nun geht es für Blocktorch darum, mit dem Investment-Geld die erste Version des Produkts zu bauen.

Der Markt für Entwickler:innen-Tools für Web3 scheint zu wachsen. Laut Dune Analytics stieg die Aktivität von Web3-Entwickler:innen bis zum vierten Quartal 2022 um 453 Prozent. Gemessen wird das an der Zahl der Smart Contracts – im genannten Zeitraum wurden weltweit insgesamt 4,6 Millionen Smart Contracts implementiert. Generell heißt es in der Branche, dass deer Krypto-Winter zum Bauen da ist – und Blocktorch will da nun ordentlich mitbauen.