China: Solaranlage produziert neben Strom auch Salz und züchtet Garnelen

Solarkraftwerke können gleichzeitig vielen verschiedenen Zwecken dienen. Das beweist ein riesiges Exemplar in China: Laut Electrek erzeugt die Solaranlage saubere Energie, produziert Salz aus Sonnenlicht und dient als Garnelenzuchtanlage. Nach Angaben der staatlichen China Huadian Corporation soll das 1-Gigawatt-Kraftwerk „Huadian Tianjin Haijing“ jedes Jahr 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Das sei genug, um etwa 1,5 Millionen Haushalte in China zu versorgen.

Solaranlage ermöglicht Garnelenzucht und Salzgewinnung

Die Solarmodule des Kraftwerks sind besonders. Denn sie nutzen sowohl die direkte Sonneneinstrahlung als auch das Sonnenlicht, das vom Wasser reflektiert wird. Die Paneele sind auf einer Fläche von mehr als 13 Quadratkilometern auf den Changlu-Salzfeldern aufgestellt. Hierbei handelt es sich um eine der ältesten Salzfarmen an der Küste Chinas. Der Abstand zwischen den Solarmodulen beträgt 14 Meter – fast doppelt so viel wie bei einer gewöhnlichen Solarfarm. Das ist für die Salzgewinnung wichtig, denn dafür ist die Verdampfung von Salzwasser nötig, und dafür braucht es die entsprechende Sonneneinstrahlung.

Die Salzfelder dienen auch der Aquakultur – in diesem Fall für die Zucht von Garnelen. Am 8. Juli ist die Anlage offiziell an den Start gegangen. Es wird erwartet, dass die Solar-, Salz- und Garnelenfarm bei voller Kapazität 500.000 Tonnen Standardkohle pro Jahr einsparen und die Kohlendioxidemissionen um 1,25 Millionen Tonnen reduzieren wird.

„Neues zusammengesetztes Industriemodell“

Der erzeugte Ökostrom trägt laut der China Huadian Corporation zur Verringerung der CO2-Emissionen bei, ohne die Umwelt der Salzfelder zu beeinträchtigen. Projektleiterin Yang Fan erklärte gegenüber dem staatlichen Sender CCTV, dass es sich bei der Anlage um ein „neues zusammengesetztes Industriemodell aus schwimmender photovoltaischer Stromerzeugung, Salzverdampfung und Aquakultur“ handelt.

Mithilfe der Anlage soll der Jahresertrag der Garnelenfarm steigen, indem die Paneele die Garnelenteiche beschatten und die Wassertemperatur um 1 bis 2 Grad Celsius senken. Für die Meerestiere würde das bessere Lebensbedingungen erzeugen.

Solarstromkapazität in China soll steigen

Laut der China Huadian Corporation erhöht die Solaranlage die installierte Kapazität des Unternehmens auf über 200 GW. Daneben betreibe die staatliche Firma weitere „Gigawatt-Projekte“, darunter eine Solar-Wasserstoff-Anlage, die 600 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde produzieren soll. Die Nationale Energiebehörde strebt bis Ende des Jahres eine landesweit installierte Solarstromkapazität von 490 GW an. Nach Angaben des Chinesischen Elektrizitätsrats waren im März 430 GW an solchen Kapazitäten in Betrieb.