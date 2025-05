“Unser mobiles Biomasse-Kleinkraftwerk verwertet Grünschnitt, Altholz und Co und erzeugt Energie“

Die Steiermark meldet sich mit einer grünen Lösung für die Energiewende: Das CleanTech Startup Corbofix hat ein Biomasse-Kleinkraftwerk in Containergröße entwickelt, das Bioabfälle effizient verwertet und gleichzeitig Energie produziert. Unterstützung gibt es dabei vom internationalen Unternehmer Doan Minh Tu aus Vietnam.

Dezentrale Verwertung regionaler Altstoffe

Christian Steinbrecher verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Management von Unternehmen in der Heizungsbranche. Dabei hat er sich auf Abfallmanagement, chemische Umwandlungsprozesse, elektrische Systeme und wirtschaftliche Nachhaltigkeit spezialisiert. Jetzt, wo es Zeit wird, dass Österreich mit gebündelten Kräften die Energiewende vorantreibt, stellt der Steirer eine neue Anlage vor. In deren Kern arbeitet eine Kombination aus bewährten Verfahren: Hydrolyse, Pyrolyse und Energiegewinnung werden in einem integrierten thermochemischen Prozess vereint.

Die mobile Anlage soll erstmals die dezentrale Verwertung regionaler Altstoffe ermöglichen – etwa Abfälle wie Grünschnitt, Altholz und Waldreste – und diese in wertvolle Energie umwandeln. Es handle sich um eine “Weltneuheit – made in Austria“, so Steinbrecher.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die erzeugte Energie

Das patentierte System läuft laut Steinbrecher durchgehend und verfügt über eine integrierte Speicherfunktion, die eine flexible Energieversorgung gewährleistet. Die gewonnene Energie kann vielfältig eingesetzt werden – von der Beheizung öffentlicher Gebäude bis hin zur Versorgung von Industrieanlagen.

Unternehmer aus Vietnam an Bord

Begleitet wird das 2022 gegründete CleanTech-Startup vom internationalen Unternehmer Doan Minh Tu. Er habe die Entwicklung des Kleinkraftwerks ermöglicht und bringe sich sowohl strategisch als auch operativ mit seinem Wissen in Corbofix ein.

Zielgruppe: Gemeinden, KMU und Industrie

„Unser Ziel war es, ein System zu schaffen, das dort, wo es gebraucht wird, einsetzbar ist, mit regionalen Reststoffen funktioniert und dabei höchste Effizienz erzielt – eine echte Win-win-Situation für Umwelt und Wirtschaft“, so Minh Tu. Das mobile Biomasse-Kleinkraftwerk sei vielseitig einsetzbar und würde „gerade für kleinere Gemeinden und Unternehmen direkt vor Ort neue Chancen bieten“. Aber auch für große Gewerbe- und Industriebetriebe sei die mobile Anlage geeignet. Die Lösung helfe, „die Kosten für Abfallverwertung und Energie deutlich zu senken“.

Corbofix plant bereits die internationale Expansion seiner neuartigen Technologie.