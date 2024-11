CultTech-Summit: „Die Kultur kann nicht mehr so überleben wie früher“

Von 05. bis 06. November ging in Wien das erste globale Vernetzungstreffen im Bereich CultTech erfolgreich über die Bühne. Mehr als 650 Teilnehmer:innen und 70 Speaker:innen aus 35 Ländern kamen zusammen, um über die Zukunft der Kultur im Zeitalter der Technologie zu diskutieren.

Die Wiener CultTech Association organisierte das Event. Sie wurde 2021 vom russischstämmigen Investor Dmitry Aksenov gegründet, mit dem Ziel Innovation und Vernetzung zwischen Kunst, Technologie und Wirtschaft zu fördern.

CultTech soll die neue Stärke Europas werden, die das neue Web3, KI und VR mit Kunst, Kultur, Medien und Unterhaltung verbindet, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen.

Kultursektor wird sich grundlegend verändern

„Egal, welchen Bereich man betrachtet, die alte Welt wurde von einigen großen Akteur:innen beherrscht, die ihre beträchtlichen Marktanteile und den Zugang zu den Verbrauchern hielten. Das ist jetzt vorbei“, so Aksenov.

Er betonte daher die Bedeutung des neuen Bereiches CultTech: „Innovationen im Tech-Sektor, allen voran künstliche Intelligenz, werden den Kultursektor, der bisher vom technologischen Wandel relativ unberührt war, grundlegend verändern. Der neu entstehende Bereich von Kultur und Technologie ist eine hervorragende wirtschaftliche Chance für Europa.“

Die Notwendigkeit der Verbindung zwischen den Branchen erklärte er so: „Früher gab es staatliche Unterstützung oder Sponsoring durch Unternehmen. Aber die Finanzierung von Museen, Festivals und Theatern geht zurück, weil es viele Möglichkeiten gibt, das Geld woanders auszugeben. Die Kultur kann nicht mehr so überleben wie früher.“ CultTech würde also sowohl neue Perspektiven für die Produktion und den Konsum als auch für den Austausch von Kultur eröffnen.

Top-Investor:innen sehen Potenzial in der Kulturbranche

Neben Kunst- und Technologietalenten waren auch Investor:innen wie Oliver Holle, Gründer von Speedinvest, vertreten. Holle erläuterte, dass große Venture Capital Fonds zunehmend Interesse an kulturellen Initiativen zeigen: „Fast alle Top-Tier-Venture Capital Fonds investieren in Kultur. Viele Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft haben in der Kultur begonnen, sogar die größte in Europa – Spotify.“

Ein weiteres Beispiel für den Erfolg im CultTech-Sektor stellte Hazel Savage, VP Music Intelligence bei SoundCloud, vor. Savage, deren Startup zunächst als DeepTech-Unternehmen und nicht als Musik-Startup wahrgenommen wurde, zeigt, wie technologiebasierte Kulturangebote neue Marktchancen erschließen können.

CultTech: Auszeichnung für AR-Spiel gegen Desinformation

Ein besonderes Highlight des Summits war die Verleihung des Preises für Social Projekte in Kultur und Technologie, den die CultTech Association gemeinsam mit Ars Electronica ins Leben gerufen hat. Insgesamt wurden 147 Projkete aus 40 Ländern eingereicht. Dieses Jahr ging der Preis an das AR-Spiel „Escape Fake“, das als Bürgerprojekt zur Förderung der Medienkompetenz entwickelt wurde. Mit diesem Projekt wurde ein starkes Zeichen für gesellschaftlich relevante Innovationen gesetzt, die über den Rahmen traditioneller Kunst hinausgehen.

Die Vielfalt und Energie der lebendigen CultTech-Community zeigte sich in einer ausgewogenen Mischung aus Startup-Gründer:innen, Künstler:innen, Investor:innen, Unternehmer:innen und Wissenschaftler:innen. Mit über 650 Teilnehmer:innen war der CultTech Summit bei seiner Premiere restlos ausverkauft.