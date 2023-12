Digicust: Schwechater Zoll-Startup holt frische 1,6 Millionen Euro aus der Schweiz

Digicus hat eine Automatisierungslösung namens Dexter entwickelt. Diese soll den gesamten Prozess von der Übermittlung der Zolldokumente bis zum Ausfüllen der fertigen Zollanmeldungen übernehmen und damit die Arbeit von Unternehmen erleichtern, die viel Zeit und Mühe mit dem Zoll verbringen. Da sich Digicust den Einsatz von AI etw zur Klassifizierung und Extraktion von Daten und Dokumenten auf die Fahnen schreiben kann, hat man durch den AI-Hype 2023 zusätzlich Wind in die Segeln bekommen.

„Wir erleben seit knapp einem Jahr einen regelrechten Hype, was unser Produkt und seine Möglichkeiten angeht. In der Vergangenheit waren KI-Lösungen für Kundinnen und Kunden schwer greifbar, der Need wurde oft nicht erkannt. Gerade in einer sehr charakteristischen Branche, wie der unseren, ist es schwer, alte Muster und Prozesse aufzubrechen. Das Verständnis für KI und welche Erleichterungen sie in anderen Bereichen des Lebens mit sich bringt, hat auch bei uns die Nachfrage deutlich erhöht“, so Matthias Pfeiler, CMO und Mitgründer.