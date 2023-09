Eloop: Energie 360° steckt Millionensumme in Carsharing-Jungfirma

Erst im vergangenen März hat das Wiener Carsharing-Jungunternehmen Eloop bei einer Finanzierungsrunde eine Millionensumme eingesammelt (wir berichteten). Nun folgt, lediglich ein halbes Jahr danach, die nächste Investition in Millionenhöhe. Der Innovationsfonds des Schweizer Energieunternehmens Energie 360°, das sich auf nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen spezialisiert, ist bei Eloop neu an Bord gekommen.

Eloop bringt E-Autos auf die Blockchain

Mit seinen tokenisierten Elektroautos beschritt Eloop vor knapp vier Jahren Neuland. Nach eigenen Angaben ist das Wiener Unternehmen bislang der weltweit einzige E-Carsharing-Anbieter, der nicht nur Fahrzeuge zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung stellt, sondern seinen Kund:innen auch eine Beteiligung an den Fahrtumsätzen der Flotte ermöglicht. Mit einer eigens entwickelten „Tokenization as a Service“-Plattform macht die Jungfirma dieses Konzept künftig auch für andere Anwendungen aus dem Energie- und Mobilitätsbereich verfügbar.

„Wir verstehen ‚Sharing‘ nicht nur als geteilte Nutzung physischer Assets, sondern auch als Beteiligung an den Umsätzen, die diese generieren. Im Fall unseres E-Carsharing-Angebots handelt es sich bei besagten Assets um E-Autos, aber es könnten beispielsweise auch Solarpaneele, Windturbinen, E-Scooter oder Elektrofahrräder sein“, erklärt Nico Prugger, einer der vier Gründer und CFO des Startups.

Knapp 100 Teslas sind tokenisiert

Die technische Grundlage für die Umsetzung eines solchen „Sharings“ liefert die Blockchain-Technologie. Die Elektroautos von Eloop werden als Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) in der digitalen Welt gespiegelt. Dieses Netzwerk existiert auf der Blockchain und ermöglicht die Abbildung der E-Autos als digitale Vermögenswerte (Token). Je mehr Token eine Person besitzt, desto größer ihr Anteil an den Umsätzen durch die tokenisierten Assets.

Das DePIN besteht mittlerweile aus knapp 100 Teslas (circa die Hälfte der gesamten Flotte), von denen bislang 23 Fahrzeuge tokenisiert wurden. Von den 1.870.000 Token, die sich dadurch im Umlauf befinden, sind nach aktuellem Stand noch knapp 8.000 erhältlich. Ein Token entspricht derzeit 1,20 Euro.

Starke Einbindung der Community

„Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist ein essenzieller Schritt, um die Klimaziele zu erreichen. Eloop leistet im Bereich Mobilität Pionierarbeit und wir sind begeistert, den weiteren Weg gemeinsam zu beschreiten und die Idee der Tokenisierung für weitere Geschäftsfelder zu öffnen. Was uns am E-Carsharing-Konzept und der neuen Plattform besonders beeindruckt, ist die Aktivierung und Einbindung der Community. Für diese Form des Sharings sehen wir insbesondere bei der Solarenergie großes Potenzial“, erklärt Metin Zerman, Leiter Start-up Investments des Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360°.

Wie gut die Community das Konzept annimmt, zeigt sich laut Nico Prugger nicht nur an den Verkaufszahlen der Token. „Viele unserer Token-Halter:innen nutzen die E-Autos auch selbst – und das außerordentlich umsichtig und eifrig. Unserer Erfahrung nach entsteht durch die Beteiligung an den Fahrtumsätzen ein Mittelweg zwischen E-Carsharing und Privat-PKW. Die geteilte Nutzung elektrischer Fortbewegungsmittel etabliert sich so als praktische, alltagstaugliche Alternative zum eigenen Fahrzeug, und das vielzitierte ‚Umdenken‘ findet deutlich schneller statt. Genau diesen Effekt erwarten wir uns auch im Energie-Bereich.“

Tokenisierte Energie-Assets kommen 2024

Das Millioneninvestment des Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360° wird zum Großteil in die Weiterentwicklung der „Tokenization as a service“-Plattform fließen. Eloop stellt für 2024 die ersten tokenisierten Assets aus dem Energie-Bereich in Aussicht.