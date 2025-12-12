Elvy: Schwedisches Startup sichert sich 500 Mio. Euro für Heimenergie-Abos

Das schwedische Energy-Startup Elvy sichert sich eine Finanzierung über 500 Millionen Euro von Scayl, einer schwedischen Plattform für Fremdkapitalfinanzierung und einem Bankpartner. Mit dem Kapital will das 2023 gegründete Unternehmen sein Abo-Modell für Heimenergiesysteme ausbauen – Solarpanels, Wärmepumpen und Batteriespeicher inklusive, ohne große Vorabinvestitionen für Hausbesitzer:innen.

Elvy bietet integrierte Energielösungen, die smarte Technologie mit Installationsservices und Kundensupport verbinden. Das Abo-Paket umfasst Equipment, Installation, Wartung und die Deckung des Strombedarfs zu einem fixen monatlichen Preis. Eine proprietäre KI-Engine überwacht und optimiert dabei Energieerzeugung und -verbrauch im Haushalt. Elvy positioniert sich damit als Full-Service-Anbieter, der Haushalten ermöglicht, Netzabhängigkeit zu reduzieren und Energiekosten langfristig zu senken – bei gleichzeitig geringeren CO₂-Emissionen.

„Es geht um Sicherheit, nicht um Technologie“

CEO Johan Outinen betont den Kundenfokus: „Es geht weniger um die Technologie und mehr darum, was die Hausbesitzer:innen tatsächlich wollen: Sicherheit. Unsere Kund:innen wollen Heizung, Warmwasser und angemessene Stromkosten. Es sollte keine großen Investitionen erfordern oder dass sie in ihrer Freizeit zu Energieexpert:innen werden, um den Energieverbrauch zu optimieren.“ Die volatile Preisentwicklung auf den europäischen Strommärkten treibt die Nachfrage nach solchen Lösungen sowie das Investoreninteresse im Home-Energy-Sektor an.

15.000 neue Kund:innen angepeilt

Mit der frischen Finanzierung im Rücken will Elvy seine Kapazität auf bis zu 15.000 neue Kund:innen ausbauen und zehntausende Haushalte mit modernen Energiesystemen ausstatten. Das Unternehmen setzt auf schnelles Wachstum in einem Markt, in dem Hauseigentümer:innen zunehmend nach Planbarkeit bei Energiekosten und gleichzeitig nach Nachhaltigkeitslösungen suchen.

„Elvys Ansatz im Bereich der Hausenergie hat uns sofort überzeugt. Solarfinanzierungen gibt es schon seit Jahrzehnten, aber Elvy hat etwas grundlegend Neues geschaffen: ein Produkt, bei dem Kund:innen vom ersten Tag an einen positiven Nettoeffekt sehen und nicht jahrelang warten müssen, bis sich die Investition amortisiert hat“, so Medjit Yalmaz, CEO von Scayl, der Finanzierungsplattform hinter dem Deal.