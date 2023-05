EnergyFamily: Startup gewinnt Magenta #TUN Award für nachhaltige Innovationen

Das niederösterreichische Startup EnergyFamily hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen von Energiegemeinschaften zu begeistern. Die Idee eines Online-Tools, das Aufbau und Verwaltung von Energiegemeinschaften einfach und intuitiv macht, hat am Montag die Jury des Magenta #TUN Award überzeugt. Das junge Team rund um Gründer Lukas Prenner hat den Award für nachhaltige Innovationen und damit ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewonnen.

Energiegemeinschaften Schlüssel zur Energiewende

Lukas Prenner hat das Ziel, die Energiewende und eine nachhaltigere Welt zu fördern. Deswegen hat er im Jahr 2022 EnergyFamily gegründet. Das Startup soll mit wenigen Klicks das Gründen einer Energiegemeinschaft ohne bürokratischen Aufwand ermöglichen. Jetzt, etwas mehr als ein Jahr danach, wurde die Idee mit dem Magenta #TUN Award ausgezeichnet. Im Rahmen des 4Gamechangers Festival in Wien hat sich EnergyFamily in einem Live-Pitch der Jury und dem Publikum präsentiert. Die Jury rund um den ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler begeisterte vor allem, auf wie vielen Ebenen das Startup die Nachhaltigkeit unterstützt.

Wer mit EnergyFamily eine Energiegemeinschaft gründet, soll laut Prenner nicht nur Geld, sondern auch CO2 sparen. Außerdem komme neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten auch das Soziale nicht zu kurz. Denn Energiegemeinschaften sollen auch all jenen, die sich keine eigene PV-Anlage leisten können, die Möglichkeit eröffnen, grünen Strom zu nutzen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Energiegemeinschaften eine Schlüsselrolle bei der Förderung erneuerbarer Energien und der Schaffung einer nachhaltigen Zukunft spielen, deshalb wollen wir es so einfach wie möglich machen, selbst Teil einer Energiegemeinschaft zu werden“, so der Gründer von EnergyFamily.

Award fördert 2023 Erneuerbare

Das Preisgeld soll das junge Unternehmen nun dabei unterstützen, seine Vision noch effektiver umzusetzen. Der Magenta #TUN Award für nachhaltige Innovationen wurde 2011 ins Leben gerufen, um klimafreundliche Entwicklungen und Technologien zu fördern. 2023 lag der Fokus auf Projekten für erneuerbare Energien. So will Magenta Startups und Projekte fördern, die mit ihren Innovationen Lösungen von Umweltproblemen entwickeln oder nachhaltiges Handeln fördern – und zwar durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Neben EnergyFamily waren noch zwei spannende Projekte im Finale: