ESA Phi-Lab Austria: 9,6 Mio. Euro für den Space Hub bis 2031

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Der Weltraum-Inkubator am Flughafen Wien bleibt im Orbit: Das ESA Phi-Lab Austria wird weitergeführt, die Finanzierung ist bis Ende 2031 gesichert. Das haben Land Niederösterreich, Bund und Europäische Weltraumorganisation heute bei den ersten Austrian Space Days in Schwechat bekanntgegeben.

Für die nächste Förderperiode von 2028 bis 2031 stehen 9,6 Millionen Euro bereit. 4,4 Millionen davon kommen vom Land Niederösterreich, 5,2 Millionen von der ESA über das Innovationsministerium BMIMI, mit dem das Land dabei eng zusammenarbeitet.

Ziel bleibt, neue Raumfahrttechnologien schneller vom Prototyp in die industrielle Fertigung und auf den Markt zu bringen. Einreichen können Teams aus allen ESA-Mitgliedstaaten.

„Sonst verlieren wir den Anschluss“

Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist die Verlängerung vor allem eine Frage der Souveränität: „Haben wir die Schlüsseltechnologien nicht in der Hand, verlieren wir den Anschluss.“ Raumfahrt betreffe weit mehr als den Weltraum selbst: „Raumfahrt-Technik ist mehr als Satelliten und Raketen. Es geht um Wetterdaten, Klimadaten und Lieferketten.“

Das Investment sieht sie auch als Antwort auf die Konjunktur. „Wir verlieren einige Branchen wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Deshalb investieren wir in neue Branchen. Und das Wachstum von 10 Prozent im vergangenen Jahr gibt uns recht“, so Mikl-Leitner. Ähnlich argumentiert Wissenschaftslandesrat und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Auch in budgetär schwierigen Zeiten müssen wir zeigen, dass wir in Zukunftstechnologien investieren.“

Die Bilanz nach zwei Jahren

Das ESA Phi-Lab Austria wurde 2024 als erstes Phi-Lab Europas eröffnet, schon nach dem ersten Jahr zog man eine positive Zwischenbilanz. Mittlerweile sieht sie so aus:

Einreichungen: mehr als 150 aus ganz Europa in vier Ausschreibungsrunden

Aufgenommene Projekte: 13, davon drei bereits abgeschlossen (GATE Space, R-Space und Peak Technology)

Arbeitsplätze: mehr als 75 neue Jobs am Standort

Unternehmen: zehn Raumfahrtfirmen haben sich im Space Hub angesiedelt

Das Innovationsministerium hat bisher rund 10 Millionen Euro in das Programm gesteckt. „Hier entwickeln österreichische Betriebe genau diese Technik und bauen sie selbst, statt sie teuer im Ausland einzukaufen“, sagt Infrastrukturminister Peter Hanke. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher sieht darin ein Modell für den ganzen Kontinent: Europa müsse Ideen „schneller auf den Markt bringen und wachsen lassen. Österreich zeigt, wie es geht.“

So funktioniert die Förderung

Einreichungen sind laufend möglich. Ein Selection Board aus Fachleuten von ESA, Phi-Lab, FFG und Land Niederösterreich wählt ein- bis zweimal pro Jahr Projekte aus. Diese erhalten in der Regel 200.000 bis 500.000 Euro und werden 12 bis 24 Monate begleitet, etwa bei Geschäftsmodell, Schutzrechten, Marktanalyse und Industriekontakten. Pro Jahr sollen vier bis sechs neue Projekte dazukommen.

Der Schwerpunkt liegt auf sogenannten Upstream-Technologien, also Hard- und Software für Satelliten, Raumfahrzeuge und deren Betrieb. Für besonders riskante Vorhaben gibt es eine vorgelagerte Pre-Proposal-Phase. Leitprinzip ist „Industrialisation by Design“: Schon bei der Entwicklung soll mitgedacht werden, wie ein System standardisiert, modular und später in Kleinserie gefertigt werden kann.

KI im Orbit und Satelliten made in Austria

Bei den Austrian Space Days wurden auch neue Projekte vorgestellt, die direkt am Flughafen Wien-Schwechat angesiedelt werden:

ORION-AI: LeoTrek AI und R-Space entwickeln eine standardisierte Plattform, mit der Satelliten Daten per KI direkt an Bord auswerten, auch verteilt über ganze Konstellationen hinweg.

IP-MASS: Horizon Microtechnologies und Fraunhofer Austria kombinieren 3D-Druck und Metallisierung, um leichte Abschirmgehäuse für Satelliten automatisiert und günstiger in Serie zu fertigen.

Tempus Porta: Die Industrieallianz bündelt die Kompetenzen von GATE Space und TTTech. Das Ziel: komplette Satellitenplattformen in Österreich zu entwickeln und zu bauen, von der Architektur über Avionik und Lieferkette bis zur Integration.

Gerade Tempus Porta wäre ein großer Schritt. Bisher liefert Österreichs Raumfahrtbranche vor allem Komponenten zu, die Gesamtverantwortung für einen Satelliten liegt meist im Ausland.

„Space Region Lower Austria“ und mehr Fläche am Flughafen

Parallel wird der Standort ausgebaut. Nach der Eröffnung der Space Factory, die Entwicklungs-, Prototyping- und Testinfrastruktur bietet, soll nun der Office Park 2 am Flughafen stark für den Space Hub ausgebaut werden. Zusätzliche Büroflächen entstehen außerdem mit dem Neubau Office Park 4 NEXT. „Die Fortführung des ESA Phi-Lab Austria gibt zusätzlichen Rückenwind und wird neue Ansiedlungen ermöglichen“, sagt Flughafen-Vorstand Günther Ofner.

Unter der neuen Dachmarke „Space Region Lower Austria“ sollen Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus dem Bundesland künftig enger vernetzt werden.

Austrian Space Days gehen 2027 in die zweite Runde

Den Rahmen für die Ankündigungen bildeten die Austrian Space Days, organisiert von accent und Brimatech. Rund 600 Teilnehmer:innen aus Raumfahrt, Industrie, Forschung und Startup-Szene diskutieren zwei Tage lang, wie sich die Raumfahrt zu einer skalierbaren Industrie entwickeln kann. Die Veranstalter:innen haben bereits angekündigt, dass die Konferenz im kommenden Jahr wieder stattfindet.