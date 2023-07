Eugen Prosquill, Warda & die Kunst der Werbung

Eugen Prosquill und sein Warda Network verschönern die Stadt mit Werbung in Form von bunten Hauswänden. Ein Gespräch über die Neuerfindung alter Werbeformen, die ­Verbindung von Kunst und Werbung und den Werdegang des selbsterklärten ​Kontaktmann Nr. 1.

W er gegenüber dem Raiffeisen-Haus in der Hollandstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk empor blickt, schaut Erling Braut Haaland, Fußball-Star von Manchester City, in sein markantes Gesicht. Verantwortlich für die Installation zeichnet Warda Network, der Agentur-Ableger der Warda-Gruppe von Eugen Prosquill. Neben dem überlebensgroßen Norweger sorgte zuletzt aber vor allem eine andere bemalte Hauswand für (mediales) Aufsehen: Auf dem Siebensternplatz wird für eine heimische Jobplattform Werbung für gleiche Chancen am Arbeitsmarkt gemacht. Dieses Interview stammt aus unserem neuen Magazin „Retail Startup Report 2023“. Das 50-seitige Magazin steht hier kostenlos zum Download parat.

„Wir rechnen mit Aufmerksamkeit“

Auch hier hatte Prosquill seine Finger – und sein Team – im Spiel. Überrascht hat ihn der Erfolg nicht: „Prinzipiell rechnen wir immer, wenn wir eine Wand gestalten, mit Aufmerksamkeit, weil wir uns mit den Themen beschäftigen, gut wählen, welches Motiv in welchen Bezirk passt und dann versuchen, auch Messages zu verbreiten, die die Leute zum Denken anregen. Auf dem Siebensternplatz haben wir auf mehr Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt hingewiesen, da hat das Motiv auch extrem gut in die Gegend gepasst. In der jetzigen Situation, wo es in meinen Augen sehr ungleichmäßige Arbeitsverteilungen gibt, wollten wir darauf den Fokus legen.“

Warda: 50 Prozent weibliche Führungskräfte

Bei seinem eigenen Unternehmen würde sich die Frage der Gleichberechtigung erst gar nicht stellen, erklärt der selbsternannte „Chief of Everything“ (der Titel steht auf der Visitenkarte von Prosquill): „Ganz ehrlich? Wir achten überhaupt nicht auf dieses Thema. Bei uns ist Gleichberechtigung einfach selbstverständlich. Das passiert einfach. Bei Warda sind über 50 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt, was aber nicht beabsichtigt war. Wir schauen nicht darauf, wer wo ist. Aber, ja: Wahrscheinlich achten auch wir als junge Werbeagentur viel zu wenig auf das Thema. Bei uns sind aber alle gut erzogen, darum funktioniert die Teamzusammensetzung auch ohne eigene Abteilung für Gleichberechtigung.“

Haaland in Wien

In der Hollandstraße blickt seit einigen Wochen der beste Torjäger der Premier-League-Saison auf die Köpfe der Passant:innen hinab. 450 Quadratmeter hat die Wand, auf der für eine nicht ganz günstige Uhrenmarke geworben wird. Gemalt hat es Markus Max Wesenauer, der seit Jahren mit Warda zusammenarbeitet. Auch die zwei anderen Hauswände in Wien gestaltet er regelmäßig um. Geplant war es nicht, dass Eugen Prosquill einmal auf und unter einer Hauswand arbeitet, dirigiert und – im Gespräch mit uns – reflektiert. „Ein Kindheitstraum? Überhaupt nicht. Ich wollte immer Archäologe werden, weil ich Indiana Jones so cool gefunden habe. Ich habe dann allerdings herausgefunden, dass das ein Studium erfordert. Ich habe also mit 15 Jahren damit begonnen, eine Seite für Partyfotos aufzubauen, das hat gut funktioniert, auch ohne schulische Ausbildung. Ich konnte unglaublich viele Leute fotografieren, so ist das alles gestartet.“

Aus diesen anfänglichen Schritten sei dann nach und nach die eigene Werbeagentur entstanden. Prosquill: „Von klein auf geplant war die Karriere also nicht, aber ich lebe meinen Traum. Mein Job macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe das Glück, mich mit coolen und netten Leuten umgeben zu können, mit denen ich an meiner Vision und an der Vision des Ausbaus der Firma arbeiten darf.“ Das betrifft derzeit drei Sparten: Das Medienhaus ist ein Überbleibsel der Anfangszeit, dort wird auch heute noch über Events und Veranstaltungen berichtet. Daneben gibt es noch die Werbegentur, Warda Network, und Warda Media, der Ableger, über den auch die Hauswände bemalt werden. In den letzten Jahren schmückten auch Sujets von Magenta, Coca-Cola oder Bitpanda die Hausmauern.

Warda und die Startups

„Wir haben nach wie vor keine Investor:innen in unserem Firmennetzwerk“, erzählt Prosquill, „wir wollten das Unternehmen nicht innerhalb kurzer Zeit mit Fremdkapital aufblasen“. Das habe „irrsinnig geholfen“, einen eigenen Weg zu beschreiten. Der Startup-Welt fühlt er sich trotzdem verbunden: „Ich liebe Gründer:innen: Die sind einfach teils komplett irre, aber auch brillant und haben oft noch nicht diese Versteifung, die du manchmal bekommst, wenn du gefühlt hunderte Jahre im Unternehmen bist. Irgendwann willst du nichts mehr riskieren und ja keinen Blödsinn machen.“ Junggründer:innen seien da etwas anders: „Ab und an ergibt sich eine coole Chance, bei der wir uns mit einem kleinen bisschen Einsatz an großen Träumen beteiligen können. Mein Vorbild ist dahingehend Red Bull, von denen schauen wir uns ein paar Tricks ab.“ Es sei zwar „nicht seine Passion“, in die Startup-Welt „reinzugehen, aber es macht Spaß“.

Die Hauswand als USP

Den machen auch die Hauswände, quasi der letzte Streich einen konstanten Entwicklung – und mittlerweile auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das auch, weil die Wände nicht einfach eine Werbebotschaft abbilden, sondern auch künstlerische Ansprüche erfüllen sollen. „Mein Geschäftspartner und ich, wir sind absolute Hip Hop-Fans. Jede:r, der sich ein bisschen mit Hip Hop auseinandersetzt, weiß, dass Graffiti und Street Art in diesem Bereich immer ein wichtiges Thema waren. Wir sind als Agentur auch nahe an den Künstler:innen der Stadt und dem Thema der Stadtverschönerung dran, insofern war es fast logisch, ein solches Produkt in unser Portfolio aufzunehmen. Außerdem ist es wunderschön, die Stadt bunter zu machen und den Menschen einen schönen Arbeitsweg zu gestalten.“

Kunst als Einnahmequelle

Die Affinität zur Kunst verfolgt Prosquill auch im Privatleben. Zuletzt investierte der Gründer in eine Plattform namens „Return on Art“, die jungen Künster:innen dabei helfen soll, ihre Kunstwerke zu verkaufen. „Return on Art war ein Liebhaber-Projekt. Wir betreuen um die 400 Künstler:innen aus aller Welt. Mein Geschäftspartner hat Kunstgeschichte studiert, wir haben also jede Menge Expertise an Bord. Und wir fanden den Gründer der Plattform extrem sympathisch und smart. Das alles hat uns gereizt, hier zu investieren.“

Außerdem würden sich Werbung und Kunst gut ergänzen: „Kunst ist ein Handwerk und unsere Arbeit ist auf jeden Fall eine künstlerische Darbietung der Interessen unserer Kund:innen. Wir sind Problemlöser, wir verkaufen Kund:innen, die Probleme haben mit ihrer Kommunikation, seine Kunststrategie, die ihnen klar aufzeigt, wie sie in den Markt gehen sollen. Im besten Fall ist das eine coole Hauswand.“

