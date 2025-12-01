euShipments: Österreichische Post steigt mit 55 Mio. Euro bei bulgarischem Scale-up ein

Die Österreichische Post steigt mit 70 Prozent bei euShipments.com ein und sichert sich damit einen führenden Akteur im Cross-Border-E-Commerce in Südost- und Osteuropa. Der Deal fügt sich in die Wachstumsstrategie LEAD 2030 ein und zielt darauf ab, die Position als E-Commerce-Partnerin in Österreich, der CEE/SEE-Region und der Türkei auszubauen. Das Unternehmen aus Bulgarien hat sich seit seiner Gründung 2012 in Ruse zu einem integrierten Fulfillment- und Lieferanbieter entwickelt, der über eine einzige Schnittstelle Zugang zu mehr als 800 Liefermethoden und Partnerschaften mit über 60 Last-Mile-Carriern bietet.

euShipments.com deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Lagerhaltung und Fulfillment über nationale und internationale Transportdienste bis hin zu Retourenmanagement, Zahlungsabwicklung und IOSS-Lösungen für den EU-Import. Rund 1.300 Kund:innen nutzen die Plattform, die mit einem One-Contract-Ansatz arbeitet und Online-Händlern administrative Komplexität abnimmt. Das Geschäftsmodell kombiniert eigene Infrastruktur mit einem breiten Partnernetzwerk und ermöglicht grenzüberschreitenden Versand ohne Mehrfachintegrationen.

Starkes Wachstum durch Buy-and-Build-Strategie

Das Unternehmen beschäftigt über 350 Mitarbeiter:innen und betreibt sieben eigene Fulfillment-Standorte in Südost- und Osteuropa. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet euShipments.com mit Umsatzerlösen von rund 50 Millionen Euro bei solider Profitabilität. Das Wachstum basiert auf einer gezielten Akquisitionsstrategie: In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen etablierte Logistikanbieter in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und der Slowakei übernommen und so schnell lokale Expertise, Infrastruktur und Marktzugänge gewonnen. Dieser Buy-and-Build-Ansatz verschaffte den erworbenen Partnern gleichzeitig Zugang zur integrierten E-Commerce-Plattform und zum Know-how von euShipments.com.

Unterstützt wurde diese Expansion von BlackPeak Capital, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Wachstumsbeteiligungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. BlackPeak investierte 2022 in euShipments.com und begleitete das Unternehmen durch die jüngste Entwicklungsphase. Der Fonds wird sich mit Abschluss der Transaktion vollständig zurückziehen. BlackPeak Capital selbst wird von EIF, EBRD und IFC unterstützt und hat mit dem Exit ein erfolgreiches Investment in der regionalen Logistikbranche abgeschlossen.

Strategischer Hebel für regionale Dominanz

Für die Österreichische Post stellt die Übernahme einen Hebel dar, um das E-Commerce-Geschäft über dominierende Plattformen hinaus weiterzuentwickeln und die regionale Präsenz in Südost- und Osteuropa zu stärken. Die Führungsebene sieht in euShipments.com eine optimale Ergänzung des Portfolios und einen wichtigen Baustein, um als führende E-Commerce-Partnerin in der Zielregion zu agieren. Das Unternehmen erweitert mit dem Schritt zugleich sein Angebot für internationale E-Commerce-Lösungen und gewinnt Zugang zu einem etablierten Kundenstamm und operativer Infrastruktur.

Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 55 Millionen Euro für die 70 Prozent, die Bewertung des Unternehmens liegt also bei etwa 78 Mio. Euro. Vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen plant die Post das Closing für das erste Quartal 2026. Zusätzlich zum Anteilserwerb haben die Vertragsparteien Optionen auf den Erwerb beziehungsweise Verkauf der verbleibenden 30 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre vereinbart. Diese Struktur gibt beiden Seiten Flexibilität und ermöglicht eine schrittweise vollständige Integration, falls die Zusammenarbeit wie geplant verläuft.