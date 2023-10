EY Entrepeneur of the Year: Auszeichnungen für refurbed und Vollpension

Am Freitag vergab die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zum 18. Mal den EY Entrepreneur Of The Year Award in Österreich. Seit über 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure für besondere Leistungen aus. Dabei war auch die heimische Startup-Szene vertreten. Sowohl das Wiener Scale-up refurbed als auch das Social-Business Vollpension, haben am Freitag Auszeichnungen erhalten.

EY Entrepeneur of the Year unter Motto „The Art of Entrepreneurship“

„Innovation ist für Unternehmen seit jeher ein wesentlicher Treiber für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Kreative Geschäftsmodelle zu entwerfen macht heutzutage ausgezeichnete Unternehmer:innen aus, denn gerade Zeiten wie diese verlangen nach unternehmerischer Exzellenz. Sie schaffen regelrechte Meisterwerke der Unternehmenskunst. Aus diesem Grund haben wir den Entrepreneur Of The Year 2023 unter das Motto ‚The Art of Entrepreneurship‘ gestellt und holen Unternehmenskünstler:innen vor den Vorhang“, so Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und Verantwortlicher für den Award.

Der Unternehmerpreis wurde heuer von einer Fachjury in vier Kategorien vergeben: „Innovation“, „Nachhaltigkeit & Greentech“, „Handel & Dienstleistungen“ und „Social Entrepreneur“. Darüber hinaus wurde das Gründerteam von refurbed, Sieger beim EY Scale-up Award 2023, in der Kategorie „Start-ups“ ausgezeichnet. Als Entrepreneure Of The Year in der Kategorie „Social Entrepreneur“ wurden Moriz Piffl-Percevic, Julia Krenmayr, Manuel Gruber und Hannah Lux von der Vollpension prämiert.

refurbed durch Sieg bei Scale-up Award erneut ausgezeichnet

Der Wettbewerb um die Auszeichnung als Entrepreneur Of The Year in der Kategorie „Start-ups“ lief dieses Jahr wieder über den separat ausgetragenen EY Scale-up Award. Bei der Verleihung im vergangenen Mai trug refurbed hier den Sieg davon. Die Founder der erfolgreichen digitalen Plattform für nachhaltigen Konsum, Peter Windischhofer und Kilian Kaminski, erhielten daher die Auszeichnung als Entrepreneure des Jahres in der Kategorie „Start-ups“ beim EY Entrepreneur Of The Year.

Obwohl refurbed erst im Jahr 2017 an den Start ging, hat das Scale-up bereits ein beeindruckendes Wachstum hinter sich. Mittlerweile sind über 300 Menschen in ganz Europa bei refurbed beschäftigt. Das Unternehmen hat kürzlich die beeindruckende Marke von einer Milliarde Euro Außenumsatz erreicht, was es zu einem potenziellen Unicorn-Anwärter macht. Der ökologische Impact lässt sich ebenfalls sehen: Laut dem Scale-up ließen sich durch die wiederaufbereiteten Geräte bereits über 100 Millionen Kilogramm CO2, 30 Milliarden Liter Wasser und 450 Tonnen Elektroschrott einsparen.

Vollpension gewann in Kategorie „Social Entrepreneur“

Entrepreneure Of The Year in der Kategorie „Social Entrepreneur“ wurden Moriz Piffl-Percevic, Julia Krenmayr, Manuel Gruber und Hannah Lux. Ihr Wiener Sozialunternehmen Vollpension ermöglicht rund 50 Senior:innen einen Arbeitsplatz und damit ein Zusatzeinkommen neben einer oft zu geringen Alterspension. Ziel ist es, Altersarmut und Vereinsamung von älteren Menschen zu bekämpfen und Orte für mehr Generationenmiteinander zu schaffen.

Durch mehrere Standbeine sichert die Vollpension ihre soziale Mission ab. Einerseits geschieht das in den Vollpension-Generationencafés in Wien, wo die Omas und Opas die besten Mehlspeisen nach ihren alten Familienrezepten für Gäste aus aller Welt backen und servieren. Andererseits generieren digitale Kampagnen wie „Bake against Poverty“ über eine Milliarde Kontaktpunkte und schaffen Awareness über die Cafés hinaus. Jährlich empfängt das Generationencafé über 200.000 Gäste und beschäftigt 90 Personen, mehr als die Hälfte über 60 Jahre alt und von Armut und oft Einsamkeit betroffen.

Nachhaltigkeit und soziales Engagement bei Sieger:innen

Auch in den anderen Kategorien gewannen Projekte, die sich vor allem durch Nachhaltigkeit und soziales Engagement auszeichnen. Die Kategorie „Nachhaltigkeit & Greentech“ entschied Ewald-Marco Münzer von Münzer Bioindustrie für sich. Münzer gilt als Vorreiter für die Kaskadennutzung von Reststoffen und Weiterverarbeitung zu neuer Energie. Das Familienunternehmen umfasst heute die Entsorgung von vornehmlich flüssigen Abfällen, die Sammlung und Verwertung von Altspeisefetten für die Biodieselproduktion sowie die technische Reinigung von Industrieanlagen.

In der Kategorie „Handel & Dienstleistungen“ konnten Edwin und Marie Kleiber von AMEX Healthcare überzeugen. AMEX zählt zu den zehn größten Lieferanten für die Vereinten Nationen, um wichtige humanitäre Bemühungen zu unterstützen, wie etwa Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei durch rasche Koordination von Sachspenden. Mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro und knapp 100 Beschäftigten hat sich das Unternehmen zum Marktführer in der Branche entwickelt.

Markus Handler von HANDLER erhielt die Auszeichnung Entrepreneur Of The Year in der Kategorie „Innovation“. Das Familienunternehmen, gegründet 1862, wird seit 2008 von Handler geleitet. Das Familienunternehmen realisiert eine breite Palette von Bauvorhaben. Dabei setzt das Unternehmen auf verschiedene Bauweisen wie klassischen Massivbau, Holzbau, Hybrid- oder modernen Modul- und Raumzellenbau.

Neuer Sonderpreis für Institute of Science and Technology Austria

Um auch den besten der vielen Institutionen und Organisationen eine Bühne zu bieten, die Entrepreneurship und Innovation fördern, hat EY heuer erstmals den Sonderpreis „Innovation & Entrepreneurship Enabler Of The Year“ vergeben. Als Preisträger wurde das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) mit Sitz in Klosterneuburg gekürt. Das ISTA widmet sich der Grundlagenforschung in Naturwissenschaften, Mathematik und Computerwissenschaften und bekennt sich zum Prinzip der Grundlagenforschung.

Die Preisträger:innen des EY Entrepreneur Of The Year Awards in Österreich erhalten Zugang zu einem globalen Netzwerk, das den Austausch und die Vernetzung mit Unternehmer:innen aus aller Welt ermöglicht. Darüber hinaus nimmt jeweils ein:e nationale:r Gewinner:in aller rund 60 teilnehmenden Länder an der weltweiten Wahl zum EY World Entrepreneur Of The Year teil. Bei der internationalen Verleihung im Juni 2023 wurde Österreich durch Katharina Hohensinner-Häupl von Frutura vertreten.

Die Preisträger:innen und Entrepreneure des Jahres:

Nachhaltigkeit & Greentech

Entrepreneur Of The Year: Ewald-Marco Münzer, Münzer Bioindustrie

Preisträger: Rob van Gils, Hammerer Aluminium Industries

Karl Ochnser, OCHSNER Wärmepumpen

Handel & Dienstleistungen

Entrepreneur Of The Year: Edwin und Marie Kleiber, AMEX Healthcare

Preisträger: Markus Knasmüller, BMD Systemhaus

Preisträgerin: Michaela Reitterer, Boutiquehotel Stadthalle

Social Entrepreneur

Entrepreneure Of The Year: Moriz Piffl-Percevic, Julia Krenmayr, Manuel Gruber und Hannah Lux, Vollpension

Preisträger: Matthias Di Felice, Compuritas

Preisträgerin: Eva Kriechbaum, Dialog im Dunkeln

Innovation

Entrepreneur Of The Year: Markus Handler, HANDLER

Preisträger: Andreas Kraler, HELLA

Preisträger: Josef und Maximilian Priglinger, Priglinger

Start-ups