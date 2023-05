EY Scale-up Award 2023 ab 15:45 Uhr im Livestream

Am heutigen Freitag ist es so weit: In Wien werden beim EY Scale-up Award 2023 die besten Wachstumsfirmen sowie die besten Rising Stars in einer ganzen Reihe von Kategorien ausgezeichnet. Die Startups und Scaleups haben in den letzten Monaten eine intensive Bewerbungs- und Assessment-Phase durchlaufen, am heutigen Abend werden dann auch die Top-10-Scale-ups sowie Top-5-Rising Stars auf der Bühne pitchen.

Trending Topics ist vor Ort, wird ausführlich vom Event berichten und ist unterstützend mit Live-Stream und Moderation mit dabei. Vergeben wird am Abend auch ein Sonderpreis in der Kategorie „Spin-offs des Jahres“, wodurch insbesondere akademischen Ausgründungen mit Forschungshintergrund Rechnung getragen werden soll. Durch den Abend führen wird Florian Haas, Leiter des Startup-Ökosystems bei EY Österreich und Verantwortlicher für den Scale-up Award.

2022 fand der EY Scale-up Award erstmals statt. Damals wurde das PropTech PlanRadar mit dem begehrten Titel ausgezeichnet und setzt sich gegen die weiteren Finalisten Anyline, Biome Diagnostics, Blockpit, Credi2, enspired, neoom, refurbed, Storebox und Viewpointsystem durch.