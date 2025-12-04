Find Your Needle: Wiener Startup startet Offline-Dating-Club mit Anstecknadeln

Das Wiener Startup Find Your Needle hat den ersten Offline-Dating-Club im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Dating einfach Old School“ setzt Gründerin Sophie Kende-Urschik auf eine Anstecknadel als Erkennungszeichen für Singles, die echte Begegnungen statt bedeutungslosen Swipes suchen. Ihr Konzept verbindet analoge Treffen mit klaren Community-Regeln und positioniert sich als Gegenentwurf zu Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co.

Kende-Urschik kennt die Schattenseiten digitaler Partnersuche aus eigener Erfahrung: „Ich habe alles erlebt – Ghosting, Fake-Profile, endlose Chats. Irgendwann wollte ich nur noch echte Gespräche mit echten Menschen“, erklärt die Gründerin. Ihre Antwort: „Ein Club für alle, die beim Dating wieder Herzklopfen statt Herz-Emoji wollen.“

„Null Toleranz für Respektlosigkeit“

Die Anstecknadel von Find Your Needle signalisiert Offenheit für Gespräche im realen Leben. Im Webshop bietet das Wiener Startup zwei Varianten um knapp 25 Euro an: „Classic Crush“ und der Pride-Pin mit dem Namen „Rainbow Rendezvous“ werden als Erkennungszeichen an Jacke oder Tasche befestigt. Mit dem Kauf wird man Teil einer Community, die auf Respekt und Ehrlichkeit setzen will.

Mitglieder haben die Option, ein kostenloses Online-Profil anzulegen, das jedoch bewusst restriktiv gestaltet ist: keine Fotos, keine Filter, keine Likes. Stattdessen kurze Videobotschaften und eine Mindestlänge von drei persönlichen Nachrichten pro Kontakt. Das Startup will damit Problemen wie KI-generierte Fake-Profile, Choice Overload und den Verlust echter Romantik auf Dating-Plattformen entgegenwirken.

Auch für Female Empowerment steht Kende-Urschik mit ihrem Dating-Club ein. Frauen sollen aktiv zeigen können, was sie wollen. Das Reglement soll Respektlosigkeit verhindern und echte Bindungen ermöglichen, die über oberflächliche Matches hinausgehen.

Exklusive Events geplant

Der Frust über Online-Dating ist real, was zahlreiche Studien zu Ghosting, Fake-Profilen und Dating-Fatigue untermauern. „Wir wollen Menschen wieder ermutigen, sich im wahren Leben zu zeigen – mit all ihren Ecken und Kanten“, sagt Kende-Urschik. Das Team plant exklusive Club-Events, bei denen Singles sich in entspannter Atmosphäre kennenlernen können. Die Gründerin ist zuversichtlich und will einen klaren Impact erreichen: „Unsere Nadel ist ein Türöffner für den Beginn von hoffentlich unzähligen echten Liebesgeschichten.“