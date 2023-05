fiskaly: Startup wird Anbieter digitaler Belege in Google Wallet

Der Trend zum Einsatz digitaler Belege im Handel nimmt immer mehr an Fahrt auf. Das Wiener Unternehmen fiskaly widmet sich diesem Geschäftsfeld seit letztem Jahr. Einen ersten großen Meilenstein konnte das Unternehmen nun mit der Option zur Speicherung von E-Belegen in Google Wallet erreichen. Im Bereich der digitalen Belege setzt fiskaly, neben der Entwicklung der Software unter Einhaltung der rechtlichen Vorraussetzungen, beim Angebot stark auf Mehrwerte und Zusatzleistungen wie umfassende Partnerschaften.

Akzeptanz für digitale Belege steigt

„Wir sind sehr stolz, als einer der ersten Anbieter von digitalen Belegen in Google Wallet integriert zu werden. Das ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres eigenen Produkts, sondern auch ein Wegweiser für die gesamte Branche,“ so Johannes Ferner, CEO von fiskaly. Während einige größere Händler schon verstärkt auf die Einführung der papierlosen Alternative setzen, komme die tatsächliche Nutzung nun auch vermehrt bei Endkonsument:innen an.

„Um die Akzeptanz und die Nutzung des E-Belegs unter den Konsument:innen noch mehr zu fördern, ist dieser Schritt bahnbrechend. Gemeinsam mit Google können wir noch schneller diese Wende bewirken. Wir erreichen hier schnell und unkompliziert eine riesige Zielgruppe an Andriod Nutzer:innen, die europaweit Zugang zu diesem Feature haben“, erklärt Stefan Kohlbacher, Produktmanager bei fiskaly und maßgeblich beteiligt bei der Einführung.

fiskaly bietet E-Beleg durch QR-Code

Konkret bedeutet die neuartige Integration in Google Wallet, dass alle Händler, die die Lösung von fiskaly in ihren Kassensysteme integriert haben, ab sofort in der Lage sind, ihren Kund:innen diesen zusätzlichen Mehrwert ohne jegliche Zusatzkosten zu bieten. Zum Erhalt eines digitalen Belegs müssen Nutzer:innen nach dem Bezahlvorang lediglich der an der Kasse ausgegebene QR-Code per Handy scannen. Der E-Beleg wird sofort und ohne jegliche Angabe persönlicher Daten auf das Gerät übertragen.

Alle Google Nutzer:innen sollen nun den Vorteil genießen, die Belege ab sofort direkt im Google Wallet zu sichern. Derzeit ist die Lösung für digitale Belege von fiskaly per API für alle

Kassensoftwarehersteller erhältlich. Eine Lösung per barrierefreiem Dashboard für Händler im KMU-Bereich soll noch im Sommer 2023 folgen.