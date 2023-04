Französische Großbank Société Générale arbeitet an Euro-Stablecoin

Die Verabschiedung der neuen Verordnung für Krypto-Assets in er EU, die 2024 in Kraft tritt, wirft bereits ihre Schatten voraus. Bei ihr geht es unter anderem auch darum, wie und ob Unternehmen Stablecoins in den Mitgliedsstaaten anbieten dürfen. Während es Limitierungen für an den US-Dollar gekoppelte Krypto-Assets geben soll, öffnet sich nun eine Möglichkeit, Stablecoins für den Euro zu entwerfen.

Das haben bisher eher nur wenige Firmen gemacht – etwa die Stablecoin-Firma Circle aus den USA, die auch USDC gemeinsam mit Coinbase anbietet, oder Startups wie Membrane Finance aus Finnland, die sich an einem entsprechenden Projekt erfreuen (mehr dazu hier). Jetzt aber betritt die erste europäische Großbank dieses Feld. Die Société Générale (SG) aus Frankreich, die zu den 30 systemrelevanten Banken der Welt gehört, hat nun ein entsprechendes Projekt verkündet – unter dem Namen EUR CoinVertible (EURCV).

EURCV ist in einem ersten schritt nicht für Endkonsument:innen gedacht, sondern für institutionellen Anleger:innen. Sie sollen so eine neue Möglichkeit bekommen, ihren Cashflow zu verwalten und zwischen den traditionellen Märkten und der aufstrebenden digitalen Anlageklasse zu wechseln. Haupteinsatzgebiet von Stablecoins heute ist das Traden auf Krypto-Börsen, wo Tether und Co als digitaler Dollar-Ersatz verwendet werden.

Forge, das Krypto-Team der SG, hat zu EURCV ein Whitepaper herausgegeben. „Wir sehen bei der Societe Generale FORGE (SG-FORGE) die Chance, einen der ersten Stablecoins durch ein reguliertes Finanzinstitut zu schaffen. Die Schaffung des EUR CoinVertible (EURCV) ist das erste Stablecoin-Projekt von SG-FORGE und ein natürliches Ergebnis unserer Erfahrung bei der Überbrückung der Lücke zwischen der Expertise der Societe Generale auf den Kapitalmärkten und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte“, heißt es in dem Dokument.

Technisch gesehen soll EURCV die Vorgaben der kommenden MiCA sowie das DLT Pilot Regime for Security Tokens einhalten. Technische Basis des Stablecoins wird Ethereum sein – also jene DeFi-Chain auf der bereits auch die Stablecoins Tether (USDT) oder USD Coin (USDC) mehrheitlich zu Hause sind. Parallel dazu wird aber auch wichtig sein, zu beobachten, wie das Projekt des digitalen Euro vorankommt.