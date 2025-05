Games of the Future 2025: „Phygital“-Sportevent findet in Abu Dhabi statt

Eine Verschmelzung aus digitalen und physischen Sportarten: Das bietet das Sportevent „Games of the Future“ seit letztem Jahr. 2024 fand die Veranstaltung noch in Russland statt, dieses Jahr wird Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, das Event hosten. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes „phygitales“ Event, der Begriff bezeichnet in diesem Fall eine Kombination aus physischem Sport und populären Videospielen. Die Veranstaltung findet vom 18. bis 23. Dezember 2025 statt.

Digitale und physische Version von Sportarten

Phygital International, der globale Dachverband der Games of the Future, hat kürzlich Abu Dhabi als Austragungsort der Spiele angekündigt. Das Multisport-Event umfasst eine Vielzahl von Disziplinen, darunter Phygital Football und Phygital Shooter sowie Tech-Sportarten und eSport. In jeder Disziplin treten die Athlet:innen zunächst in einer digitalen Version ihrer Sportart an, um dann in der gleichen Sportart im wirklichen Leben zu konkurrieren. Das Endergebnis resultiert aus der Kombination der Leistungen in beiden Phasen.

„Wir sind begeistert, dass Abu Dhabi Tausende von Phygital-Athlet:innen, -Clubs und -Fans zu den Games of the Future 2025 begrüßen wird“, sagt Nis Hatt, CEO von Phygital International. „Mit ihrer kühnen Vision für Sport und Technologie sind die VAE die ideale Bühne für diese bahnbrechende Veranstaltung. Seit den ersten Spielen hat sich der Phygital-Sport zu einer globalen Bewegung entwickelt, und die diesjährige Ausgabe verspricht, die bisher aufregendste zu werden.“

Games of the Future bietet VR-Events für Fans

Neben den Elite-Wettbewerben soll es auf der Veranstaltung auch Virtual-Reality-Bereiche zur Einbindung der Fans, kulturelle Aktivitäten und Technologiepräsentationen geben. An der ersten Ausgabe der Spiele nahmen laut Phygital International über 2.000 Athlet:innen aus mehr als 100 Ländern teil. Das Event lockte mit einer weltweiten Übertragung über 300.000 Zuschauer und Fans an.