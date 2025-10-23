GATE Space: Weltraum-Startup sichert sich Millionenfinanzierung

Das österreichische Raumfahrt-Startup GATE Space hat kürzlich die Marke von 10 Millionen Euro Gesamtfinanzierung erreicht. Noch macht das Jungunternehmen keine genauen Angaben dazu, wie viel es bei der aktuellen Finanzierungsrunde erhalten hat. Die Runde laufe derzeit noch, sei aber bereits überzeichnet und bewege sich im Millionenbereich. In der Vergangenheit hatte die Jungfirma eine Pre-Seed-Runde in Höhe von zwei Millionen Dollar (etwa 1,7 Millionen Euro) aufgestellt und in einer weiteren Runde 450.000 Euro erhalten.

GATE Space fliegt 2026 ins All

Für GATE Space ist die neue Kapitalspritze ein bedeutender Meilenstein. Mit dabei seien private Investoren, öffentliche Förderinstitutionen, internationale Kunden und führende Partner aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Unter anderem kann das Startup bereits eine enge Kooperation mit der European Space Agency (ESA) sowie eine Sales-Pipeline internationaler Kunden mit einem Gesamtwert von über 85 Millionen Euro vorweisen.

In den vergangenen drei Jahren hat GATE Space hochpräzise Raketentriebwerke und Dual-Use-Satellitensysteme entwickelt, die auf einen Markt abzielen, der seit 2010 um das 25-Fache gewachsen ist. Es gebe hier eine steigende Nachfrage in den Bereichen Kommunikation, Erdbeobachtung und nationale Sicherheit.

Mit fertiggestellten Produktionsanlagen und einem Team von 22 Expert:innen bereitet sich GATE Space nun auf den Start seiner ersten Produkte ins All vor. Wie berichtet wird das niederösterreichische Weltraum-Startup 2026 erstmals einen Satelliten mit der eigenen Antriebstechnologie ins All bringen. Der Transport erfolgt mit einer SpaceX-Rakete. Diese Mission soll den Beginn der Serienproduktion markieren, um die wachsende Nachfrage im Verteidigungs- und kommerziellen Markt zu bedienen.

Weltraumbranche im Höhenflug

Moritz Novak, CEO und Mitgründer von GATE Space: „Das ist der Tag, auf den wir und unsere Investoren und Kunden uns seit vielen Jahren freuen.“ Die Raumfahrtindustrie wachse derzeit mit zweistelligen Jahresraten. Die Zahl kommerzieller Satellitenstarts steigt beständig. Satelliten sind heute unverzichtbar für Aufklärung, Lageerfassung und sichere Kommunikation – zentrale Elemente moderner Verteidigungssysteme. Entsprechend plant auch die EU, ihr Budget für Verteidigung und Raumfahrt in der nächsten Förderperiode auf 131 Milliarden Euro zu verfünffachen.

In diesem Umfeld entwickelt GATE Space Dual-Use-Satelliten und hochpräzise Raketentriebwerke für den Einsatz im All. An seinen Standorten in Wien und am Flughafen Wien entwickelt das Jungunternehmen patentierte Antriebssysteme, die Satelliten eine präzisere und flexiblere Steuerung im Orbit ermöglichen. Durch eine eigene Technologie zur regelbaren Schuberzeugung bieten die Triebwerke laut dem Startup eine höhere Manövrierfähigkeit als vergleichbare Systeme.