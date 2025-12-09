Generative Bionics: Italienisches Robotik-Startup holt 70 Millionen Euro, u.a. von Tether

Das italienische Robotik-Startup Generative Bionics hat eine Finanzierungsrunde über 70 Millionen Euro abgeschlossen. Damit handelt es sich um eine der größten Investitionen im europäischen Deep-Tech-Sektor für humanoide Robotik.

Die Finanzierungsrunde wurde vom Artificial Intelligence Fund der CDP Venture Capital angeführt, dem staatlich unterstützten Venture-Capital-Investor Italiens. Zu den weiteren Investoren zählen AMD Ventures, der Investmentarm des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices, sowie die Industrieunternehmen Duferco, Eni Next und RoboIT. Auch der Stablecoin-Anbieter Tether ist an der Finanzierung beteiligt.

Expansion in Industrie und Produktion

Das im Juli 2024 gegründete Unternehmen entwickelt humanoide Roboter für industrielle Anwendungen. Die Technologie basiert auf mehr als zwanzig Jahren Forschung am Italienischen Institut für Technologie (IIT). Im Zuge der Finanzierung werden rund 70 Ingenieure vom IIT in die technische Abteilung von Generative Bionics wechseln.

Die eingeworbenen Mittel sollen nach Unternehmensangaben für die beschleunigte Produktentwicklung, das Training von Physical-AI-Systemen – der Verbindung von Robotik und künstlicher Intelligenz – sowie den Bau der ersten Produktionsstätte verwendet werden. Für Anfang 2026 kündigte das Unternehmen die Bekanntgabe erster industrieller Einsatzverträge an.

Technologie aus italienischer Forschung

Die Roboter von Generative Bionics bauen auf Technologien auf, die in drei großen Robotikprogrammen des IIT entwickelt wurden: iCub, ein kognitiver Forschungsroboter; ergoCub, ein gemeinsam mit dem italienischen Arbeitsschutzinstitut INAIL entwickelter Humanoide für industrielle Umgebungen; sowie iRonCub, der nach Unternehmensangaben weltweit einzige flugfähige humanoide Roboter.

Das Unternehmen verfügt über exklusive Lizenzen für diese am IIT entwickelten Technologien. Die Roboter sollen in Bereichen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen und Einzelhandel eingesetzt werden, insbesondere für repetitive, gefährliche oder körperlich anspruchsvolle Aufgaben.

Internationale Präsentation geplant

Die vollständige Version des ersten Humanoid-Roboters will Generative Bionics im Januar 2025 auf der Technikmesse CES in Las Vegas vorstellen. CEO und Mitgründer Daniele Pucci erklärte, das Unternehmen wolle sich als globaler Anbieter im Bereich Physical AI für humanoide Systeme positionieren.

Nach internationalen Marktanalysen könnte der Markt für humanoide Robotik bis 2035 ein Volumen von über 200 Milliarden Euro erreichen. Bis 2050 wird ein Wachstum auf bis zu fünf Billionen US-Dollar prognostiziert.

Tethers Investitionsstrategie

Für Tether, den Herausgeber des weltweit größten Stablecoins USDT, stellt die Beteiligung die jüngste Investition in eine Reihe von Übernahmen und Beteiligungen dar. Das in El Salvador ansässige Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinn von rund 15 Milliarden US-Dollar, der vor allem durch hohe Zinserträge aus den Reserven zur Absicherung des Stablecoins generiert wird.

Tether-CEO Paolo Ardoino hat in der Vergangenheit erklärt, mit Investitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Daten eine Version des Internets fördern zu wollen, in der Nutzer die Kontrolle über ihre eigenen Informationen behalten. Das Unternehmen ist bereits an Blackrock Neurotech beteiligt, einem Entwickler von Gehirn-Computer-Schnittstellen-Technologie.