Google bringt ersten maßgeschneiderten Arm-Chip

Google will im Kampf um die besten AI-Chips aufholen und hat ein neues Exemplar namens Axion entwickelt, das den Konzern in Konkurrenz zu langjährigen Partnern wie Intel und Nvidia setzen soll. Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei um seine ersten maßgeschneiderten CPUs, die auf der Technologie von Arm basiert. Axion soll branchenführende Leistung und Energieeffizienz bieten und soll im Laufe dieses Jahres für Google Cloud-Kund:innen verfügbar sein.

30 Prozent mehr Leistung als bei Microsoft-Chips

Laut TechCrunch basiert der neue Chip auf den Neoverse-2-Designs von Arm. Sie sollen um 30 Prozent mehr Leistung bieten als andere Arm-basierte Chips von Konkurrenten wie AWS und Microsoft und bis zu 50 Prozent mehr Leistung und 60 Prozent mehr Energieeffizienz als vergleichbare X86-basierte Chips. Google hat jedoch derzeit noch keine Unterlagen zur Verfügung gestellt, um diese Behauptungen zu untermauern, und gibt auch keine konkreten Informationen zu Verfügbarkeitsterminen Preisen und technischen Daten.

„Technische Unterlagen, einschließlich Benchmarking- und Architekturdetails, werden später in diesem Jahr verfügbar sein“, so Google-Sprecherin Amanda Lam. Der Konzern soll jedoch bereits begonnen haben, Dienste wie BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine und die YouTube Ads-Plattform auf Arm-basierten Servern der aktuellen Generation bereitzustellen. Diese und weitere Dienste will der Konzern bald auf Axion bereitstellen.

Google verspricht große Leistungssprünge

Die Axion-Prozessoren sollen große Leistungssprünge bei Web- und App-Servern, Open-Source-Datenbanken, In-Memory-Caches, Datenanalyse-Engines, Medienverarbeitung und natürlich auch bei AI-Training bieten. Mit den neuen Chips will Google darüber hinaus auch die eigene Energieeffizienz sowie die seiner Kunden weiter optimieren.

Axion lasse sich auch in vielen Google Cloud-Diensten wie Compute Engine, Kubernetes Engine, Dataproc, Dataflow, Cloud Batch und anderen nutzen. Arm-kompatible Software und Lösungen sind jetzt auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar.