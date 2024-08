Google Pixel 9 Pro: Vier neue Smartphones mit Gemini-Funktion

Google hat offiziell vier neue Pixel 9-Smartphones vorgestellt: Das Pixel 9 als Standardmodell, das Pixel 9 Pro, das Pixel 9 Pro XL sowie das faltbare Modell Pixel 9 Fold. Damit kommt bald die zweite Generation der Googles Smartphones auf den Markt, mit überarbeiteter Hardware und neuen Features. Besonders interessant: Der Google Assistent wurde durch die Gemini-KI ersetzt.

Faltbar: Das Pixel 9 Pro Fold

Die neuen Modelle der Pixel-9-Serie von Google sollen noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Pixel 9 Pro Fold ist das zweite Smartphone des Tech-Giganten mit faltbarem Display und wird als erstes seiner Art dieses Mal auch offiziell in Österreich verkauft.

Das faltbare Design folgt dem Stil der Samsungs Galaxy Fold Serie und wurde mit einem 8 Zoll großen Innendisplay mit abgerundeten Ecken versehen. Das Außendisplay ist etwas kleiner und hat 6,4 Zoll. Klappt man das porzellanfarbene Teil zusammen, kann es wie ein gewöhnliches Smartphone verwendet werden. Eingebaut wurde auch ein Splitscreen-Modus mit dem man sich mehrere Inhalte gleichzeitig ansehen kann.

Insgesamt gibt es drei Kameras: eine Hauptkamera, ein Ultraweitwinkel, Telephoto und ein “unbekannter Sensor” für erweiterte Fotografie-Funktionen wurden integriert. Der Verkaufspreis liegt bei satten für 256 GB bei 1899 Euro. Wer sich die 512 GB Version zulegen möchte, muss 2029 Euro in die Hand nehmen.

Gemini-KI im Vordergrund

Als wichtigste integrierte Neuerung und Hauptmerkmal preist Google die Gemini-KI an, die in den vier neuen Pixel-Phones enthalten ist. Die künstliche Intelligenz soll im Alltag bei verschiedenen Tätigkeiten unterstützen. Sie kann zum Beispiel Inhalte von Screenshots speichern und zum gewünschten Zeitpunkt bereitstellen. Als Beispiel nennt Google Screenshots einer Airbnb-Reservierungsbestätigung, aus denen Gemini Zugangscodes oder WLAN-Passwörter extrahiert, speichert und den Nutzer:innen auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Datenschutz und “Gemini One AI Premium”

Aus Datenschutzgründen sollen die Daten ausschließlich auf dem Gerät verarbeitet werden. Es steht auch noch nicht fest, ob all diese Funktionen auch in Österreich oder Europa verfügbar sein werden. Wer sich ein Pixel Pro zulegt, bekommt zusätzlich ein 1-Jahresabo der Gemini One AI Premium. Das Paket kostet normalerweise 22 Euro pro Monat. Darin enthalten: eine Advanced-KI-Variante, Gemini in Gmail und Google Docs sowie 2 TB Cloud-Speicher.

Robustes Design und 7-jähriges Update-Versprechen

Google wirbt damit, dass die neuen Smartphones „äußerst robust” seien. Bei der Produktion will man außerdem Wert auf ein kompaktes Design gelegt haben: Wenn man das Pixel zusammengefaltet ist es nur noch 77 mm breit, aber dafür ungefähr einen Zentimeter dick. Google´s verspricht Käufer:innen: Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sollen über einen Zeitraum von sieben Jahren bereitgestellt werden. Die Frage ist, ob man davon ausgehen kann, dass sie Smartphones sieben Jahre lang funktionieren. Laut Google sind Vorbestellungen ab sofort möglich. Offiziell ausgeliefert werden die Smartphones ab dem 22. August.