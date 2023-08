Greemer: Neue App von Brickwise ermöglicht Investments in „tokenisierte Energieprojekte“

Brickwise, ein österreichisch-deutsches Proptech-Startup, hat die erste White-Label-Investment-App für tokenisierte Wertpapiere im Energiebereich namens „Greemer“ auf den Markt gebracht. Die App soll es Anleger:innen ermöglichen, ab 100 Euro in „tokenisierte Genussrechte“ an Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und Speichern zu investieren und somit an nachhaltigen Energieprojekten teilzuhaben.

Die Investment-App ist laut Presseaussendung eine Kooperation zwischen Brickwise und Greeninfra und soll eine attraktive Möglichkeit bieten, in saubere Energie zu investieren. Ab sofort können Anleger:innen über die App in Photovoltaikanlagen und andere nachhaltige Energieinfrastruktur investieren. Dabei sollen sie von den „Vorteilen erneuerbarer Energiequellen“ und der „Technologie von Brickwise“ gleichermaßen profitieren. „Durch die Partnerschaft mit Greeninfra öffnen wir einen attraktiven Zukunftsmarkt für breite Zielgruppen und schaffen mit der GREEMER Investment-App eine Plattform, über die alle Investor:innen gemeinsam den Übergang zu nachhaltiger Energie vorantreiben können und gleichzeitig die Chance auf attraktive Renditen erhalten“, fasst Valentin Perkonigg, Co-Founder von Brickwise, zusammen.

Brickwise: „Stabile Einkommensquelle“

Die Einsatzzwecke seien vielfältig, ergänzt Vitaliy Kryvoruchko, Geschäftsführer von Greeninfra und Co-Founder von Greemer: „Erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne oder Wasser sind die Basis für die globale Energiewende, stabile Energiepreise und geringe Inflation. Die Europäische Union möchte bereits 2050 klimaneutral sein und setzt bei der Dekarbonisierung von Verkehr, Industrie und Haushalten in erster Linie auf Öko-Strom. Mit der Greemer Investment-App kann jede Hausgemeinschaft und Gemeinde ihre PV-Anlagen oder Speicher mit Beteiligung der Bewohner finanzieren, errichten und betreiben.“ Letztlich sollen Anleger:innen auch Geld verdienen können: Eine Investition in nachhaltige Energielösungen könne eine „stabile Einkommensquelle darstellen“ und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. „Investments in erneuerbare Energien können zudem ein vorhandenes Anlageportfolio diversifizieren und das Gesamtrisiko aufgrund der breiteren Streuung verringern“, heißt es von Brickwise.

Greemer: iOS und Android

Die App selbst bietet Investor:innen detaillierte Informationen zu den Photovoltaikanlagen, einschließlich Standort, Erzeugungskapazitäten sowie umfangreiche Details zum Investmentprodukt selbst. Investor:innen haben direkt in der App die Möglichkeit, ihre Portfolios zu verwalten und die Wertentwicklung ihrer Investition zu verfolgen. Wie von Brickwise gewohnt, können Investor:innen monatlich von einer laufenden Rendite profitieren und ihre digitalen Wertpapiere auf dem GREEMER-Marktplatz handeln. Die Greemer Investment-App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar.