Hansi Hansmann: Jetzt auch noch Fitness-Influencer mit 72

Dass ein 72-Jähriger mit Hilfe einer Push-up-App 40 Liegestütz am Stück schafft, hätte für sich alleine schon Viral-Potenzial – aber der Star in einem Video, das dieser Tage auf Linkedin viral gegangen ist, ist niemand Geringerer als Hansi Hansmann, also der berühmteste und erfolgreichste Business Angel Österreichs und Europas. Eigentlich war der kurze Clip, der Hansmann bei der Verwendung der 100 Push-Ups-App von Florian Gschwandtner zeigt und von diesem auch gedreht wurde, nur für die WhatsApp-Gruppe der Hans(wo)men Group gedacht, in der sich die Gründer:innen von Hansmanns Investments virtuell beraten. Doch zur breiteren Motivation landete das Video dann doch in den sozialen Netzwerken.

„Die Initiative ist von mir ausgegangen und ich habe einen großen Teil unserer Gründer:innen dazu motiviert da mit zu machen“, sagt Hansmann. Seit März gibt es für die Gründer:innen jeden Monat eine andere Challenge. Dieses Monat ist es, dass drei Gruppen jeden tag eine bestimmte Anzahl an Push-ups schaffen (100, 50 oder 10), und die App von Gschwandtner dient zum Tracken. Denn damit ein Liegestütz gezählt wird, muss man das Display mit der Nase berühren.

„Das hat ein bisschen auch etwas damit zu tun, dass ich wegen Long COVID keinen Ausdauersport betreiben kann, weil meine Pulsfrequenz dann zu hoch ist, aber Kraftsport kann ich machen“, sagt Hansmann, selbst leidenschaftlicher Fahrradsportler. Die gegenseitige Motivation funktioniere mit Gschwandtners App bestens, weil jede:r in der Gruppe in Echtzeit sehen könne, wann und wieviel Push-ups die anderen gerade gemacht haben. Wie Screenshots zeigen, sind die Gründer:innen von Storebox, Leaders21, hello again, Shopstory, Das Merch, Female Founders, Linemetrics, Runtastic, whatchado oder Shadowmap ebenfalls emsig dabei, täglich Liegestütz-Daten zu senden. Eine neue Startup-Fitness-Bewegung?

Bis zu 700 Push-ups pro Tag und Nase

„Die Disziplin ist bis jetzt ziemlich großartig. Ich glaube, 17 Leute machen jeden Tag mindestens 100 Push-Ups“, so Hansmann. „Eigentlich geht es in diesem Monat gar nicht um die Gesamtwertung, wer am meisten macht, aber die Leute sind natürlich sehr kompetitiv und schielen mit einem Auge immer darauf. So kann es schon einmal vorkommen, dass der eine oder andere auch 600 oder 700 PushUps am Tag macht.“ Das Video selbst hat bisher laut Hansmann 50.000 Views auf Linkedin bekommen, auf Facebook etwas weniger. Hunderte Likes und Kommentare zeugen davon, dass die Seher:innen ziemlich beeindruckt davon sind, was Hansmann mit 72 noch schafft.

Dass Hansmann ordentlich motiviert, bezeugt auch Gschwandtner, der ja einen Überblick über die gesamten Push-up-Daten aller User hat. Insgesamt hält die App bei 90.000 Downloads und etwa 38 Millionen erfassten Push-ups. „Es ist sehr verrückt, wenn es eine Challenge gibt. Hans(wo)men Group in der Push-up-App ist eher verrückt als normal.“