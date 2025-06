HealthTech Kiin Bio sichert sich Millionenfinanzierung für KI-gestützte Arzneimittelforschung

Das britische HealthTech-Startup Kiin Bio hat eine überzeichnete Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,9 Millionen Euro abgeschlossen. Das erst 2024 gegründete Unternehmen entwickelt eine KI-gestützte Plattform für die Arzneimittelforschung namens KiinOS. Die Finanzierungsrunde wurde von b2venture angeführt, mit Beteiligung von Heartfelt, rule30 und strategischen Angel-Investoren.

„Die Zukunft der Arzneimittelforschung liegt nicht nur in besseren Werkzeugen und Daten, sondern in einer intelligenteren Integration“, erklärt Filippo Abbondanza, CEO und Co-Founder von Kiin Bio. Das Unternehmen strebt an, tausende fragmentierte Lösungen in der Arzneimittelforschung durch ihre KI-Plattform zusammenzubringen.

Innovative Technologieplattform für die Pharmaforschung

Die Virtual-Scientist-Plattform von Kiin Bio integriert künstliche Intelligenz, einen spezialisierten Marktplatz und eine skalierbare Infrastruktur. Diese Kombination soll die Automatisierung und Optimierung verschiedener Forschungsprozesse ermöglichen – von der Literaturrecherche bis zur Laborausführung.

Laut einer PwC-Studie könnte die Pharmaindustrie durch KI-Adoption bis 2030 zusätzliche Gewinne von insgesamt 250 Milliarden Dollar jährlich erzielen. Etwa ein Viertel davon betrifft verbesserte Forschungs- und Entwicklungsprozesse. Kiin Bio positioniert sich strategisch in diesem wachsenden Markt.

Erfahrenes Gründungsteam mit Branchenexpertise

Das Führungsteam vereint umfassende Erfahrung in KI, Bioinformatik und Pharmaforschung. CEO Filippo Abbondanza promovierte in Bioinformatik und leitete zuvor die Produktentwicklung bei Lifebit. Mark Davies bringt als Chief Data and Scientific Officer über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Technologie- und Datenprodukten für Life Sciences mit.

Bogdan Urse vervollständigt als CTO mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Cloud-Infrastruktur das Kernteam. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und technologischem Know-how ermöglicht Kiin Bio die Entwicklung praxisorientierter Lösungen für die Pharmaforschung.

Das Startup hat bereits drei Pilotprojekte initiiert, kommerzielle Partnerschaften geschlossen und eine europäische Auszeichnung für KI-Innovation erhalten. Andreas Goeldi, Partner bei b2venture, betont: „Kiin Bio entwickelt die fehlende Ebene in der Biotechnologie – eine KI-native Infrastruktur, die die Arzneimittelforschung neu definiert.“ Das Unternehmen plant, mit der neuen Finanzierung seine KI-Lösung zu erweitern und das Team zu vergrößern.