Heirloom: Direct-Air-Capture-Startup erhält Mega-Auftrag von Microsoft

Microsoft hat einen langfristigen Vertrag mit Heirloom, einem Unternehmen für Direktluftabscheidung (Direct Air Capture, DAC), unterzeichnet, um über mehrere Jahre hinweg bis zu 315.000 metrische Tonnen CO2-Entfernung zu erwerben. Heirloom nutzt die natürlichen Eigenschaften von Kalkstein, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Dieser Deal ist einer der größten Vereinbarungen zur CO2-Entfernung bisher. Wie berichtet, wurde bereits das Fintech-Unicorn Stripe Kunde von Heirloom. Laut Wall street Journal ist der Deal bis zu 200 Mio. Dollar schwer und eröffnet dem erst wenige Jahre alten Startup einen wichtigen Revenue Stream.

Dazu ist auch zu sagen: Microsoft ist bereits über seinen Climate Innovation Fund bei Heirloom investiert. Das Startup gehört neben Climeworks aus der Schweiz zu den führenden DAC-Unternehmen weltweit. Mit Climeworks arbeitet Heirloom bereits für ein großes Projekt in den USA zusammen. Und Microsoft – der Kreis schließt sich – ist auch bereits Großkunde bei Climeworks und hat 2022 mit den Schweizern einen Zehn-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Heirloom CEO Shashank Samala betonte, dass diese Vereinbarung Heirloom zusätzliche vorhersehbare und dauerhafte Zahlungsströme bietet, die für die Projektfinanzierung zukünftiger DAC-Anlagen erforderlich sind. „Diese Art der Projektfinanzierung ist ein wesentlicher Beschleuniger für die Entwicklung von Großinfrastrukturprojekten und hat bereits dazu beigetragen, Wind-, Solar- und andere erneuerbare Energietechnologien schnell zu skalieren und zu kommerzialisieren“, heißt es.

Microsoft will CO2-positiv bis 2030 werden

Microsoft kann sich mit Hilfe der Deals mit Heirloom und Climeworks bei der eigenen CO2-Verursachung schönrechnen. Die CO2-Entfernungs-Credits, die im Rahmen dieser Vereinbarung erworben werden, kommen aus den nächsten beiden kommerziellen DAC-Anlagen von Heirloom in den USA und unterstützen das Ziel von Microsoft, bis 2030 CO2-positiv zu sein und bis 2050 das gesamte CO2 zu entfernen, das das Unternehmen jemals emittiert hat.

Heirloom ist ein weltweit führender Anbieter von DAC-Technologie und betreibt die einzige DAC-Anlage in den USA, in der CO2 dauerhaft gespeichert wird. Das Unternehmen nutzt die natürlichen Eigenschaften von Kalkstein, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen und es auf verschiedene Weise dauerhaft zu speichern, unter anderem in Beton. Durch die Beschleunigung der natürlichen Fähigkeit von Kalkstein, CO2 aus der Luft aufzunehmen, baut Heirloom schnell eine kostengünstige CO2-Entfernung im Gigatonnen-Maßstab auf.

Direct Air Capture nimmt in den USA ordentlich Fahrt auf. Die Biden-Administration hat kürzlich große Förderungen für zwei DAC-Projekte vergeben, in denen auch Climeworks und Heirloom involviert sind. Carbon Capture steht aber auch in der Kritik, weil es Unternehmen davon ablenken könnte, CO2 zu sparen, und stattdessen dieses in die Erde zu pumpen. Das birgt Risiken ähnlich wie beim Fracking.