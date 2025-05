Huawei startet Bewerbungsphase für „Seeds for the Future“

Zum elften Mal veranstaltet das chinesische Technologieunternehmen Huawei das „Seeds for the Future“-Programm. Fünf technologiebegeisterte Studierende aus Österreich erhalten die Chance, an einer Wissensreise nach China teilzunehmen.

Behind the Scenes: Einblick in Huawei-Zentrale

Huawei bietet den fünf ausgewählten Studierenden die Chance, nach China zu reisen, um ihr Wissen in der Technologiebranche zu erweitern, wichtige Kontakte zu knüpfen und einen Blick hinter die Kulissen der Huawei-Zentrale in Shenzhen zu werfen. Auch soll es ein kulturelles Entdeckungsprogramm geben, bei dem Studierende in Hongkong und Shenzhen die chinesische Geschäftskultur näher kennenlernen.

Technologie vor Ort erleben

Die Teilnehmenden erhalten laut Huawei Einblicke in Forschung, Entwicklung und die Anwendung zukunftsweisender Technologien. Im Fokus: Künstliche Intelligenz, 5G sowie nachhaltige Energielösungen. Im Rahmen des Programms sind außerdem Vorträge und Networking-Events mit internationalen IKT-Expert:innen geplant.

„Wir möchten technologieinteressierten Studierenden ermöglichen, globale Innovationen nicht nur aus der Distanz zu beobachten, sondern aktiv zu erleben – dieses Jahr wieder vor Ort in China”, so Catharina Rieder, Head of Corporate Communications & CSR von Huawei Austria, und ergänzt: „Wer sich einen Eindruck vor Ort macht und sieht, mit welcher Geschwindigkeit und Innovationskraft in China gearbeitet wird, gewinnt neue Perspektiven und kommt mit wertvollen Erfahrungen von der Reise zurück.”

Interkultureller Austausch soll Perspektiven öffnen

Die zentralen Werte des Programms setzen sich laut dem chinesischen Konzern aus internationaler Vielfalt und Inklusivität zusammen. Man möchte den Studierenden 2025 spannende Perspektiven und praxisnahe Erfahrungen bieten.

„Die Förderung junger Talente ist uns eine Herzensangelegenheit – im Rahmen von ‚Seeds for the Future‘ ermöglichen wir einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen”, so Huawei CSR-Chefin Rieder. Nach einem gemeinsamen Kick-off in Wien soll die zur Gänze von Huawei finanzierte Reise im September 2025 stattfinden.

Bewerbungen ab sofort

Der Bewerbungsprozess startet am heutigen 21. Mai und läuft anschließend bis zum 30. Juni 2025. Gesucht werden motivierte Studierende, die Interesse an Technologie, internationalen Zusammenhängen und interkulturellen Austausch mitbringen.